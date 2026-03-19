Кукурудза в Україні дорожчає: тонна коштує понад 10 000 гривень

Кукурудза у полі. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати. Так, попит впродовж останнього тижня зріс на 100, а подекуди на 200 гривень за тонну. Наразі кукурудза продається за цінами в діапазоні від 9 000 до 10 400 гривень за тонну.

Про це йдеться у публікації на АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Підтримку цінам, як вказується у статті, надають:

замала пропозиція зернової від аграріїв;

активний попит внутрішніх споживачів і трейдерів;

відповідна динаміка на експортному ринку.

"Максимальні ціни попиту фіксувалися переважно в південному регіоні, де зберігається висока конкуренція за сировину", — йдеться у публікації.

Скільки коштує кукурудза на експорт

Тим часом в портах фуражна кукурудза, яку мають відправити на експорт, коштує від 210 до 217 доларів (9 182 — 9 488 гривень) за тонну. Вартість доставки продукції в порт впродовж тижня подорожчала на 1-2 долари.

Часті питання

Яка ціна на пшеницю в Україні сьогодні?

Ціна на пшеницю в Україні станом на 19 березня становить 9 711 гривень за тонну. На початку тижня, у понеділок, 16 березня, тонна коштувала 9 621 гривню. Тобто, за 3 дні зерно подорожчало на 90 гривень.

Яка буде ціна на пшеницю в Україні у 2026 році?

Давати прогнози ще зарано, адже ціна на пшеницю залежит від політичних, економічних чинників, а також від ситуації на фронті. Хоча український агроринок працює в умовах війни не один рік, пшениця може дорожчати або дешевшати ще й залежно від ситуації на глобальному агроринку.