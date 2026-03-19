Головна Фінанси Кукурудза в Україні дорожчає: тонна коштує понад 10 000 гривень

Дата публікації: 19 березня 2026 06:30
Кукурудза у полі. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати. Так, попит впродовж останнього тижня зріс на 100, а подекуди на 200 гривень за тонну. Наразі кукурудза продається за цінами в діапазоні від 9 000 до 10 400 гривень за тонну. 

Про це йдеться у публікації на АПК-Інформ, передає Новини.LIVE

Підтримку цінам, як вказується у статті, надають:

  • замала пропозиція зернової від аграріїв
  • активний попит внутрішніх споживачів і трейдерів;
  • відповідна динаміка на експортному ринку.

"Максимальні ціни попиту фіксувалися переважно в південному регіоні, де зберігається висока конкуренція за сировину", — йдеться у публікації.

Скільки коштує кукурудза на експорт

Тим часом в портах фуражна кукурудза, яку мають відправити на експорт, коштує від 210 до 217 доларів (9 182 — 9 488 гривень) за тонну. Вартість доставки продукції в порт впродовж тижня подорожчала на 1-2 долари. 

Раніше ми розповідали, що соняшник в Україні подорожчав до 30 500 гривень за тонну. Однак у у сегменті продуктів переробки соняшнику ситуація геть інша. Також писали, як змінилися ціни на пшеницю напередодні посівної кампанії 2026. Найбільше додало у вартості зерно 2 класу. 

Часті питання 

Яка ціна на пшеницю в Україні сьогодні?

Ціна на пшеницю в Україні станом на 19 березня становить 9 711 гривень за тонну. На початку тижня, у понеділок, 16 березня, тонна коштувала 9 621 гривню. Тобто, за 3 дні зерно подорожчало на 90 гривень.

Яка буде ціна на пшеницю в Україні у 2026 році?

Давати прогнози ще зарано, адже ціна на пшеницю залежит від політичних, економічних чинників, а також від ситуації на фронті. Хоча український агроринок працює в умовах війни не один рік, пшениця може дорожчати або дешевшати ще й залежно від ситуації на глобальному агроринку. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
