Война на Ближнем Востоке ощутимо ударит по кошелькам украинских аграриев

Война на Ближнем Востоке ощутимо ударит по кошелькам украинских аграриев

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 13:00
Трактор проводит работы в поле во время посевной кампании. Фото: УНИАН

Война на Ближнем Востоке сильно повлияет на расходы украинских аграриев во время посевной кампании в 2026 году. Дополнительное давление возникает из-за подорожания минеральных удобрений.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Как вырастут расходы на посевную

По словам Марчука, в этом году кампания, например, по минеральным удобрениям, будет на 20-25% дороже, чем в 2025 году.

"То есть, себестоимость растет и цена на сырье должна быть больше. Но Украина не диктует в мире цену, поэтому то, что сформировано на международных биржах — это будет выдавать ситуацию по всему миру. Поэтому сейчас трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация", — сказал он.

К тому же, как отметил глава Всеукраинского аграрного совета, сейчас начинается активная работа товаропроизводителей на фоне подорожания топлива. Соответственно, подорожает себестоимость производства и увеличатся расходы на посевную кампанию.

А товаропроизводители, на плечи которых лягут дополнительные финансовые расходы, потеряют часть своей экономической состоятельности.

Что еще стоит знать

Ранее координатор экспертной группы "Экономическая экспертная платформа" Олег Гетман в эфире Новини.LIVE сообщил, что эффект влияния логистики на потребительские цены в Украине мизерный, поскольку доля топлива в себестоимости производства продуктов питания находится на уровне всего 10%.

"Если сейчас топливо подорожает на 10-20%, то цены вырастут максимум на 1%", — подчеркнул эксперт.

Подорожания товаров не избежать, но цены обновятся не из-за увеличенных расходов на бензин, а учитывая темпы инфляции.

Ранее мы рассказывали, что украинцы начнут платить больше за молочные продукты и мясо. Первая категория подорожает уже в конце марта, тогда как мясные изделия — накануне и после Пасхи. Еще объясняли, как изменятся цены на хлеб в 2026 году. За последние 3 года важнейший для населения продукт ежемесячно дорожал от 1,5 до 2%.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
