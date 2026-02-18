Операции в Приват24 — на какие переводы снизили тарифы до апреля

Банковское приложение. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность платить меньше за некоторые международные переводы. По информации финучреждения, сниженные тарифы будут актуальны до конца марта 2026 года.

О том, кто имеет право платить меньше, рассказывают Новини.LIVE.

Снижены тарифы на переводы в ПриватБанке

По данным банковского учреждения, сниженный тариф распространяется на международные переводы с картой Mastercard в мобильном приложении или на официальном портале "Приват24". Размеры комиссий до конца марта будут действовать на таком уровне:

комиссия в 1% вместо 1,5% — за перечисление средств с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка;

комиссия в 1% вместо 2% — с валютной карты Mastercard от банка на зарубежную карту Mastercard (не менее 50 грн).

Как отметили в банке, более дешевые международные переводы позволят оставаться рядом с близкими, где бы они ни были.

Нюансы в переводе средств в "Приват24"

Клиенты могут осуществлять переводы с зарубежных карт Mastercard на карты Mastercard от ПриватБанка оперативно и безопасно через мобильное приложение или портал банка. Для этого нужно соблюсти следующую последовательность действий:

В "Приват24" зайти в раздел "Перевести"; Выбрать опцию "С карты"; Ввести необходимые реквизиты карты Mastercard зарубежного банка, откуда нужно сделать перевод; В разделе "Получатель" указать карту Mastercard ПриватБанка; Добавить информацию о сумме денежного перевода и нажать "Продолжить".

Что еще стоит знать о переводах

Для клиентов доступна удобная опция при осуществлении переводов. Так, для того, чтобы не вводить каждый раз данные иностранной карты Mastercard, можно ее просто добавить в кошелек в мобильном приложении.

Также стоит знать, какие действуют лимиты на соответствующие операции. Согласно действующим правилам, отправлять денежные переводы можно исключительно с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Диапазон сумм:

минимальная сумма перевода — 10 долларов (в эквиваленте);

максимальная сумма перевода — 29,9 тыс. грн (в эквиваленте).

Общий размер переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" не должен быть выше 100 тыс. грн (в эквиваленте). Речь идет об операциях одного клиента в течение месяца.

