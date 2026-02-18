Операции в Приват24 — на какие переводы снизили тарифы до апреля

ПриватБанк снизил тарифы на переводы до апреля — детали
Государственный "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность платить меньше за некоторые международные переводы. По информации финучреждения, сниженные тарифы будут актуальны до конца марта 2026 года.
Снижены тарифы на переводы в ПриватБанке
По данным банковского учреждения, сниженный тариф распространяется на международные переводы с картой Mastercard в мобильном приложении или на официальном портале "Приват24". Размеры комиссий до конца марта будут действовать на таком уровне:
- комиссия в 1% вместо 1,5% — за перечисление средств с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка;
- комиссия в 1% вместо 2% — с валютной карты Mastercard от банка на зарубежную карту Mastercard (не менее 50 грн).
Как отметили в банке, более дешевые международные переводы позволят оставаться рядом с близкими, где бы они ни были.
Нюансы в переводе средств в "Приват24"
Клиенты могут осуществлять переводы с зарубежных карт Mastercard на карты Mastercard от ПриватБанка оперативно и безопасно через мобильное приложение или портал банка. Для этого нужно соблюсти следующую последовательность действий:
- В "Приват24" зайти в раздел "Перевести";
- Выбрать опцию "С карты";
- Ввести необходимые реквизиты карты Mastercard зарубежного банка, откуда нужно сделать перевод;
- В разделе "Получатель" указать карту Mastercard ПриватБанка;
- Добавить информацию о сумме денежного перевода и нажать "Продолжить".
Что еще стоит знать о переводах
Для клиентов доступна удобная опция при осуществлении переводов. Так, для того, чтобы не вводить каждый раз данные иностранной карты Mastercard, можно ее просто добавить в кошелек в мобильном приложении.
Также стоит знать, какие действуют лимиты на соответствующие операции. Согласно действующим правилам, отправлять денежные переводы можно исключительно с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Диапазон сумм:
- минимальная сумма перевода — 10 долларов (в эквиваленте);
- максимальная сумма перевода — 29,9 тыс. грн (в эквиваленте).
Общий размер переводов на зарубежные карты Mastercard в "Приват24" не должен быть выше 100 тыс. грн (в эквиваленте). Речь идет об операциях одного клиента в течение месяца.
