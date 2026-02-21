В ПриватБанке объяснили, как будет работать услуга еЧек для клиентов

Расчеты картами ПриватБанка по-новому — что изменилось
Клиенты государственного "ПриватБанка" в рамках пилотного проекта государственного сервиса "еЧек" смогут получать в приложении "Приват24" цифровые фискальные чеки за совершенные покупки в ряде ведущих торговых сетей. В банке объяснили, как будет работать услуга, и перечислили преимущества.
Услуга "еЧек" для клиентов ПриватБанка
Как отметили в банке, клиенты финучреждения одними из первых в стране смогут воспользоваться преимуществами нового сервиса. Теперь есть возможность получать в приложении "Приват24" цифровые фискальные чеки за совершенную покупку товаров.
"Теперь потерять чек будет невозможно: получайте цифровые чеки за покупки в ведущих торговых сетях прямо в "Приват24", — сообщили в банке.
"еЧек" станет цифровым доступом к обычному фискальному чеку после расчета платежной картой как в магазине, так и онлайн.
При этом старый формат кассового чека, как и раньше, будет фискализироваться продавцами и храниться в госсистеме учета. Тогда как покупатели смогут его увидеть в своем приложении "Приват24".
В банке отметили, что во время пилотного этапа проекта параллельно будут действовать две формы чека — бумажная и электронная.
Где будет доступна возможность получить "еЧек"
В финучреждении отметили, что государственный "ПриватБанк" официально стал партнером нового госсервиса цифрового чека "еЧек". Пилотную программу запустили в ряде торговых сетей. В частности, возможность получить "еЧек" теперь доступна в таких точках продаж:
- Аврора;
- Фора;
- Ашан;
- АЗС "Укрнафта".
Клиентам ПриватБанка теперь будет предоставлен удобный доступ к чеку в выписке для таких операций и услуг:
- возврат;
- гарантии;
- контроль расходов.
При этом для бизнеса появится выгода, ведь услуга сохранит средства на печати чеков и обслуживании касс.
Какие еще возможности доступны в ПриватБанке
На днях также банк запустил услугу по распределению общих расходов под названием "Запрос на оплату". Сервис призван упростить распределение совместных расходов без необходимости обмена данными карт.
С помощью новой функции клиенты, которые совершили оплату, смогут отправить другим участникам запрос на возврат части средств без обмена номерами карт или отправки чеков в мессенджерах.
Новая услуга будет касаться следующих операций:
- Расчет за совместные покупки;
- Оплата в заведениях общественного питания;
- Расчет за поездки в такси;
- Покупка подарков.
