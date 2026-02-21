В ПриватБанке объяснили, как будет работать услуга еЧек для клиентов

Расчет банковской картой. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" в рамках пилотного проекта государственного сервиса "еЧек" смогут получать в приложении "Приват24" цифровые фискальные чеки за совершенные покупки в ряде ведущих торговых сетей. В банке объяснили, как будет работать услуга, и перечислили преимущества.

Услуга "еЧек" для клиентов ПриватБанка

Как отметили в банке, клиенты финучреждения одними из первых в стране смогут воспользоваться преимуществами нового сервиса. Теперь есть возможность получать в приложении "Приват24" цифровые фискальные чеки за совершенную покупку товаров.

"Теперь потерять чек будет невозможно: получайте цифровые чеки за покупки в ведущих торговых сетях прямо в "Приват24", — сообщили в банке.

"еЧек" станет цифровым доступом к обычному фискальному чеку после расчета платежной картой как в магазине, так и онлайн.

При этом старый формат кассового чека, как и раньше, будет фискализироваться продавцами и храниться в госсистеме учета. Тогда как покупатели смогут его увидеть в своем приложении "Приват24".

В банке отметили, что во время пилотного этапа проекта параллельно будут действовать две формы чека — бумажная и электронная.

Где будет доступна возможность получить "еЧек"

В финучреждении отметили, что государственный "ПриватБанк" официально стал партнером нового госсервиса цифрового чека "еЧек". Пилотную программу запустили в ряде торговых сетей. В частности, возможность получить "еЧек" теперь доступна в таких точках продаж:

Аврора;

Фора;

Ашан;

АЗС "Укрнафта".

Клиентам ПриватБанка теперь будет предоставлен удобный доступ к чеку в выписке для таких операций и услуг:

возврат;

гарантии;

контроль расходов.

При этом для бизнеса появится выгода, ведь услуга сохранит средства на печати чеков и обслуживании касс.

Какие еще возможности доступны в ПриватБанке

На днях также банк запустил услугу по распределению общих расходов под названием "Запрос на оплату". Сервис призван упростить распределение совместных расходов без необходимости обмена данными карт.

С помощью новой функции клиенты, которые совершили оплату, смогут отправить другим участникам запрос на возврат части средств без обмена номерами карт или отправки чеков в мессенджерах.

Новая услуга будет касаться следующих операций:

Расчет за совместные покупки;

Оплата в заведениях общественного питания;

Расчет за поездки в такси;

Покупка подарков.

