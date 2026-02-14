Аліменти в Україні — чи можна стягнути невиплачені у попередні роки гроші

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Іноді один з батьків вирішує вимагати аліменти на дитину не одразу після розлучення, а набагато пізніше. Коли ж справа щодо виплати аліментів потрапляє до суду, то не усі знають, що можна вимагати виплати за минулий період.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів адвокат Роман Сімутін, передає Новини.LIVE.

Як отримати аліменти за минулий період

Виплати можуть погодити, якщо суд отримає докази того, що позивач намагався отримати аліменти, але відповідач ухилявся від сплати. Доказами можуть слугувати:

листування між колишнім подружжям, аудіо/відеозаписи, які підтверджують, що позивач вимагав від відповідача платити аліменти;

спроби встановити місце проживання, місце роботи, справжній розмір заробітку відповідача;

покази свідків, які підтвердять, що позивач звертався до відповідача щодо виплати аліментів.

"У такому випадку суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років", — пояснив Сімутін.

Заборгованість та аліменти за минулий період

У першому випадку виплати стягуються за умови, що один із батьків не був зобов'язаний платити аліменти, а дитина фактично жила без належного утримання.

Натомість заборгованість за аліментами виникає у разі несплати аліментів, призначених рішенням суду, нотаріальним договором або заявою про відрахування аліментів із доходу платника.

Заборгованість доведеться погашати незалежно від досягнення дитиною повноліття. Якщо повнолітня дитина продовжує навчатися, тоді, як зазначає адвокат, аліменти можуть сплачуватися до досягнення нею 23 років відповідно до статті 199 Сімейного кодексу України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні зріс мінімальний розмір аліментів, повідомляли раніше на сайті Міністерства юстиції. Так, відтепер суми становлять:

1 408,5 грн на місяць — для дітей віком до шести років;

1 756 грн на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Суми залежать від базової фінансової підтримки дитини, який закріплює держава.

