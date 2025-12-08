Видео
Комиссия за снятие налички — что нужно знать клиентам ПриватБанка

Дата публикации 8 декабря 2025 07:01
Комиссия за снятие налички в банкомате — какие условия у ПриватБанка
Человек с карточкой возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

В Украине банки могут взимать комиссию за снятие наличных в банкоматах. Например, в государственном ПриватБанке сумма списания зависит от ряда факторов.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Комиссия за снятие денег с карт ПриватБанка

Так, 5 декабря 2025 года одна из гражданок на странице ПриватБанка в социальной сети Facebook рассказала, что банк взыскал комиссию, когда она снимала деньги со своей карты "Универсальная". Женщина отметила, что операцию выполняла через банкомат ПриватБанка и попросила уточнить, можно ли снимать деньги без комиссии.

Финансовое учреждение не отреагировало на публикацию клиенток, однако другая пользовательница написала, что комиссия за снятие наличных с карты "Универсальная" происходит согласно условиям обслуживания.

"Чтобы снимать без комиссии, откройте карту для выплат (не целевое пополнение 0,5% не более 50 грн, но отсутствует комиссия на снятие)", — отмечалось в сообщении.

Комиссия для карты "Универсальная" ПриватБанка

На карте "Универсальная" могут быть как собственные деньги клиента, так и кредитные средства. На сайте финучреждения говорится о том, что комиссия может быть разной:

  • если снимать собственные средства в банкоматах — 1% от суммы;
  • если операцию выполнить за рубежом — 2%;
  • если снимать деньги в кассе ПриватБанка, тогда размер комиссии будет колебаться от 0,2% до 0,5%.

О чем еще стоит знать

Напомним, клиентам ПриватБанка с картой
Mastercard могут подарить iPhone 17, если они подключат услугу "Оплата частями".

"Если вы еще не пользовались "Оплатой частями" и ищете идеальный подарок для родных или планируете приобрести новые гаджеты, сейчас самое время это сделать. Регистрируйтесь в акции, оформляйте "Оплату частями" с Mastercard и участвуйте в розыгрыше топовых гаджетов Apple", — рассказали в банке.

Акция началась 4 декабря и продлится до 31 декабря. Кроме современного смартфона клиенты банка могут выиграть ноутбук Macbook Air M2, планшет iPad A16 и наушники AirPods 4.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк прекратит действие старых пластиковых карт. Клиенты с этими картами не смогут получать услуги. Еще мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить кэшбек до 15 тыс. грн за некоторые международные переводы. В банке объяснили, кого это касается.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
