Главная Финансы Открытие карт в ПриватБанке: клиентам начислят +50 грн

Открытие карт в ПриватБанке: клиентам начислят +50 грн

Дата публикации 24 марта 2026 07:01
Открытие карт в ПриватБанке: клиентам начислят +50 грн
Человек держит банковскую карту в руке. Фото: Новини.LIVE

До конца марта 2026 года государственный "ПриватБанк" обещает за открытие некоторых карт начислить 50 грн. Такой бонус на покупки можно будет получить при оформлении одной из карт международной платежной системы Mastercard.

О том, кто и как может принять участие в акции, информирует редакция Новини.LIVE.

Как в ПриватБанке получить +50 грн на покупки

Приобщиться к акции по начислению дополнительной суммы денег смогут родители детей, владельцев "Карт Юниора" и дети от 14 лет, владельцы таких карт международной платежной системы Mastercard от ПриватБанка. Предусматривается предоставление приветственного бонуса в 50 грн на первые покупки за пополнение таких карт до 31 марта 2026 года.

По условиям программы, акционные условия распространяются исключительно на новых клиентов, которые открыли "Карты Юниора", тогда как перевыпуск такой карты учитываться не будет.

"Карта Юниора" является финансовым продуктом для детей от шести до 17 лет. Благодаря наличию такой карты ребенок научится экономии карманных денег и распоряжению ими, сможет участвовать в различных конкурсах.

Как присоединиться к участию в акции ПриватБанка

Для того, чтобы иметь право претендовать на начисление приветственного бонуса в 50 грн на первые покупки до 31 марта граждане должны выполнить следующие шаги:

1. Осуществить оформление новой "Карты Юниора" Mastercard;
2. Сделать подтверждение участия через коммуникацию от организатора в "Приват24" или через страницу акции;
3. Осуществить пополнение "Карты Юниора" любым способом разовым платежом от 100 грн.

Ранее сообщалось, что украинцы должны заказать новые карты от ПриватБанка или перевыпустить старые, ведь для них недоступны некоторые услуги. По данным банка, такой сервис не будет предусматривать взимание платы до конца текущего года.

Также мы писали, что в ПриватБанке рекомендуют пользоваться электронными сервисами при расчете за коммунальные услуги. Именно такой подход дает наибольшие возможности для экономии на комиссии.

Частые вопросы

Какие правила оформления "Карты Юниора"

Граждане могут открыть для детей "Карту Юниора" в банковском отделении ПриватБанка. С собой необходимо будет прихватить свидетельство о рождении ребенка (даже если выдано не в Украине), идентификационный код (если есть), электронный паспорт или ID-карту для детей старше 14 лет, актуальный номер телефона ребенка. Также в отделение вместе с родителями должны прибыть дети после такого возраста.

Кроме того, дети с 14 лет имеют право оформить карту самостоятельно при наличии вышеуказанных документов.

Какие выгоды для родителей от "Карты Юниора"

По информации банка, родители благодаря "Карте Юниора" смогут осуществлять контроль расходов ребенка по выписке счета "Приват24". Также среди преимуществ — оперативное пополнение в любой момент через приложение, терминалы или регулярные платежи.

Предусматривается установление лимита, благодаря чему ребенок не сможет тратить больше, чем хотят родители. Кроме того, такую карту можно легко заблокировать, если она была потеряна, сохранив кровные.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
