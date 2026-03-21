Клиенты ПриватБанка получат кэшбэк до 100 000 грн: условия

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться шансом получить разные суммы кэшбэка за осуществление некоторых денежных переводов с картами Mastercard. В частности, минимально можно рассчитывать на начисление 250 грн, а максимально — 100 000 грн.

При каких условиях ПриватБанк начислит кэшбэк

Согласно данным финучреждения, до 5 апреля 2026 года продлится

кэшбэк-программа, предусматривающая возврат различных сумм на счета клиентов за осуществление международных переводов с картами Mastercard.

Участникам программы могут начислить кэшбэк от 250 до 50 000 грн. Кроме того, на заключительном этапе банк обещает разыграть максимальный размер кэшбека в 100 000 грн. Правила акции не предусматривают ограничений на общую сумму кэшбэка, которую сможет получить один участник.

Для того, чтобы присоединиться к программе и стать потенциальным претендентом на кэкшбэк, необходимо соблюсти следующие условия:

получить зачисление средств от международного р2р-перевода на карту Mastercard, открытую в ПриватБанке;

осуществить отправку международного денежного перевода с карты Mastercard ПриватБанка на иностранную карту Mastercard.

По данным финучреждения, каждый международный денежный перевод с карты на карту Mastercard примет участие в розыгрыше кэшбэка автоматически.

Что нужно знать об осуществлении международного перевода

Клиенты банка, которые поспешат осуществить международные переводы на карты Mastercard в марте, смогут заплатить сниженные комиссии от 1%. В апреле финучреждение отменит льготные правила.

В частности, сделать его можно, учитывая лимиты, действующие во время военного положения.

Осуществить международный р2р перевод можно исключительно с валютной карты Mastercard через мобильное приложение "Приват24", или его веб-версию:

минимальная сумма перевода может составлять один доллар или один евро (эквивалент);

максимальная — 100 000 грн (эквивалент). Месячный лимит на денежные переводы на зарубежные карты составляет 100 000 грн.

Частые вопросы

Какие тарифы на международные переводы в "Приват24"

До конца марта в банке действует пониженный тариф на международные переводы с картами Mastercard в "Приват24". Финучреждение летом 2025 года предоставило возможность сэкономить на валютных переводах. Тогда комиссию на временной основе снизили следующим образом:

с 1,5% до 1% — за осуществление переводов с иностранных карт Mastercard на карты Mastercard ПриватБанка;

с 2% до 1% — с валютных карт Mastercard ПриватБанка на зарубежные карты Mastercard.

Как осуществить денежный перевод

Осуществить перевод с заграничных карт Mastercard на карты Mastercard от ПриватБанка максимально оперативно и безопасно можно через приложение или портал банка. Для этого необходимо выполнить следующие действия: