В ПриватБанке объяснили процесс получения кэшбэка за топливо

Дата публикации 22 марта 2026 08:45
Парень держит в руках смартфон. Фото: Unsplash

Государственный ПриватБанк объявил о начале выплат кэшбэка на топливо по программе Националньний кэшбэк. Клиенты банка будут экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива. Некоторые из них будут получать деньги автоматически.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Кэшбек на топливо в ПриватБанке

В финучреждении объяснили, что речь идет о госпрограмме, по которой владельцы автомобилей получат частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с подорожанием бензина, дизеля и автогаза. Так, клиенты банка, которые пользуются карточкой Национальный кэшбек ПриватБанка и Mastercard, смогут автоматически получать от 5% до 15% компенсации.

Как подключить кэшбек на топливо

Кэшбек будет начисляться автоматически, когда водитель будет оплачивать покупку топлива на АЗС картой, которая подвязана к программе. Увидеть накопленную сумму можно будет в приложении Дія.

"Для пользователей карт "Национальный кэшбек" ПриватБанка, которые уже активировали программу "Национальный кэшбек" в Дії, не нужно делать никаких дополнительных действий", — объяснили в банке.

Автовладельцы, которые захотят присоединиться к программе только сейчас, могут открыть цифровую карту Национальный кэшбек в приложении Приват24. Платить за нее не нужно. После оформления карты нужно выбрать ее в приложении Дія, чтобы получать начисленный кэшбэк.

Как можно будет потратить кэшбэк

Накопленные средства кэшбэка можно потратить на оплату коммунальных, почтовых услуг, покупку украинских продуктов, лекарств, книг или на благотворительность в разделе "Добро" на сайте банка и в Приват24.

Ранее мы рассказывали, как изменилась программа Национальный кэшбек. Так, правительство установило две разные ставки для возврата денег.

Частые вопросы

Где можно расплатиться картой Национальный кэшбэк?

Рассчитаться накопленным кэшбеком можно в супермаркетах NOVUS и LIGA PRIM, а также во время онлайн-покупок на ROZETKA. Купить продукты за средства нацкешбека можно в сетях Близенько, Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сим23, Сими и магазинах Fozzy Group — Сильпо, Фора и ТРАШ! К тому же кэшбек распространяется на онлайн-заказы на маркетплейсе MAUDAU.

Как купить лекарства за Национальный кэшбэк?

Чтобы оплатить лекарства картой Национальный кэшбек, нужно выбрать препараты, произведенные украинскими фармкомпаниями, в аптеках, которые присоединились к программе. Участниками Нацкешбека являются, например, АНЦ, 9-1-1 и другие аптеки. Препараты оплачиваются виртуальной картой, которая есть в вашем смартфоне.

ПриватБанк банки Приват24 банк Национальный кэшбек
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

