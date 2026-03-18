Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: как платить меньше

Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне.

В государственном "ПриватБанке" предусмотрены выгоды для клиентов, которые выбирают способ онлайн-расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В частности, не предусмотрено взимание комиссии при определенных условиях, если речь идет об оплате с "пенсионных" карт, и действуют сниженные тарифы в отличие от привычных способов расчета.

Выгоды от расчета за услуги ЖКХ в ПриватБанке

По информации финучреждения, осуществление расчетов за коммунальные услуги через сервисы ПриватБанка для клиентов предусматривают максимальную выгоду. В частности, среди преимуществ осуществления онлайн-оплаты через банкинг "Приват24":

круглосуточный доступ;

оперативность;

возможность осуществления контроля оплаты в историях;

доступ к платежкам за прошлые годы из архивов;

экономия средств на комиссиях.

Клиентам доступны следующие способы расчета в дистанционном режиме:

официальный портал "Приват24";

приложение "Приват24";

терминалы самообслуживания;

оператор банка: 3700.

Какие комиссии за оплату коммуналки в ПриватБанке

По данным банка, комиссии за возможность осуществления оплаты за жилищно-коммунальные услуги в ПриватБанке могут существенно различаться в зависимости от выбранного способа.

В финучреждении советуют пользоваться электронными сервисами банка, ведь именно они дают наибольшие возможности для экономии на комиссиях.

В частности, те, кто получает пенсии на карты ПриватБанка, могут вообще не платить комиссию при расчете за коммунальные услуги в "Приват24". Согласно правилам, не предусматривается взимание комиссии, если оплата осуществляется с карты для выплат в сумме до 5 тыс. грн (включительно), если выполнено не более 15 платежей в течение месяца.

Аналогично не предусмотрена комиссия, если производить расчет через Приват24/Автоплатежи с "Карты для выплат" до 5 тыс. грн и не более 15 оплат.

Если осуществлять оплату по номеру оператора 3700, то комиссия будет приравнена к оплате через кассу отделения.

В случае осуществления расчета за кредитные средства, то дополнительную комиссию могут не взимать, если есть договор с поставщиком.

Если речь идет об оплате с карт других банковских учреждений, то списывается комиссия в терминалах самообслуживания в размере 1%.

В случае осуществления платежей неидентифицированными клиентами в кассах банка, то предусмотрена комиссия при оплате до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — в размере 1% (минимум 15 грн, максимум 200 грн).



Ранее мы сообщали, что в 2026-м ПриватБанк имеет право сокращать кредитные лимиты для клиентов. Это может произойти в нескольких случаях, предусмотренных правилами финучреждения.

Также мы писали, что в ПриватБанке разрешается пользоваться старыми картами с завершенным сроком действия. Однако для ряда услуг такие карты будут считываться как недействительные.

Частые вопросы

Как клиенту проверить успешность платежа и получить квитанцию

В случае оплаты коммуналки через электронные сервисы проверить успешность платежа можно в "Приват24", зайдя сразу в меню "Архив платежей" или "Выписка по карте". Подтверждением платежа является его отображение в выписке. Доступна как печать платежки, так и отправка сообщением на e-mail.

Если платеж прошел успешно, то можно получить квитанцию. В частности, при необходимости можно распечатать платежное поручение в банковском отделении.

Когда зачислятся деньги после осуществления платежей

По данным банка, как правило, коммунальные платежи и платежи по реквизитам осуществляются мгновенно. Лишь в отдельных случаях — процедура может занять один-два рабочих дня.

Бюджетные платежи перечисляют в текущий день до 22:30. После этого времени деньги перечисляют на следующий банковский день.