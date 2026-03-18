Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: как платить меньше

Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: как платить меньше

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 07:01
Расчет за услуги ЖКХ в ПриватБанке: как платить меньше
Коммунальные квитанции, деньги и калькулятор на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" предусмотрены выгоды для клиентов, которые выбирают способ онлайн-расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В частности, не предусмотрено взимание комиссии при определенных условиях, если речь идет об оплате с "пенсионных" карт, и действуют сниженные тарифы в отличие от привычных способов расчета.

Об этом говорится в материалах банка, информирует издание Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Выгоды от расчета за услуги ЖКХ в ПриватБанке

По информации финучреждения, осуществление расчетов за коммунальные услуги через сервисы ПриватБанка для клиентов предусматривают максимальную выгоду. В частности, среди преимуществ осуществления онлайн-оплаты через банкинг "Приват24":

  • круглосуточный доступ;
  • оперативность;
  • возможность осуществления контроля оплаты в историях;
  • доступ к платежкам за прошлые годы из архивов;
  • экономия средств на комиссиях.

Клиентам доступны следующие способы расчета в дистанционном режиме:

  • официальный портал "Приват24";
  • приложение "Приват24";
  • терминалы самообслуживания;
  • оператор банка: 3700.

Какие комиссии за оплату коммуналки в ПриватБанке

По данным банка, комиссии за возможность осуществления оплаты за жилищно-коммунальные услуги в ПриватБанке могут существенно различаться в зависимости от выбранного способа.

В финучреждении советуют пользоваться электронными сервисами банка, ведь именно они дают наибольшие возможности для экономии на комиссиях.

В частности, те, кто получает пенсии на карты ПриватБанка, могут вообще не платить комиссию при расчете за коммунальные услуги в "Приват24". Согласно правилам, не предусматривается взимание комиссии, если оплата осуществляется с карты для выплат в сумме до 5 тыс. грн (включительно), если выполнено не более 15 платежей в течение месяца.

Аналогично не предусмотрена комиссия, если производить расчет через Приват24/Автоплатежи с "Карты для выплат" до 5 тыс. грн и не более 15 оплат.

Если осуществлять оплату по номеру оператора 3700, то комиссия будет приравнена к оплате через кассу отделения.

В случае осуществления расчета за кредитные средства, то дополнительную комиссию могут не взимать, если есть договор с поставщиком.

Если речь идет об оплате с карт других банковских учреждений, то списывается комиссия в терминалах самообслуживания в размере 1%.

В случае осуществления платежей неидентифицированными клиентами в кассах банка, то предусмотрена комиссия при оплате до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — в размере 1% (минимум 15 грн, максимум 200 грн).

Ранее мы сообщали, что в 2026-м ПриватБанк имеет право сокращать кредитные лимиты для клиентов. Это может произойти в нескольких случаях, предусмотренных правилами финучреждения.

Также мы писали, что в ПриватБанке разрешается пользоваться старыми картами с завершенным сроком действия. Однако для ряда услуг такие карты будут считываться как недействительные.

Частые вопросы

Как клиенту проверить успешность платежа и получить квитанцию

В случае оплаты коммуналки через электронные сервисы проверить успешность платежа можно в "Приват24", зайдя сразу в меню "Архив платежей" или "Выписка по карте". Подтверждением платежа является его отображение в выписке. Доступна как печать платежки, так и отправка сообщением на e-mail.

Если платеж прошел успешно, то можно получить квитанцию. В частности, при необходимости можно распечатать платежное поручение в банковском отделении.

Когда зачислятся деньги после осуществления платежей

По данным банка, как правило, коммунальные платежи и платежи по реквизитам осуществляются мгновенно. Лишь в отдельных случаях — процедура может занять один-два рабочих дня.

Бюджетные платежи перечисляют в текущий день до 22:30. После этого времени деньги перечисляют на следующий банковский день.

коммунальные услуги ПриватБанк деньги банки Приват24
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации