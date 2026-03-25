Головна Фінанси Кешбек у ПриватБанку: яку вигоду отримує банк, повертаючи гроші клієнтам

Дата публікації: 25 березня 2026 17:35
Людина вставляє картку у банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі банки щомісяця повертають клієнтам частину витрачених ними грошей. Отримати часткову компенсацію можна за купівлю певних товарів чи замовлення послуг. Це так званий кешбек.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів на Youtube-каналі "Що з економікою", чому кешбек вигідний як банкам, так і населенню, передає Новини.LIVE.

Кешбек і вигода для ПриватБанку

За словами Дмитра Мусієнка, підтримуючи та розвиваючи програми кешбеків ПриватБанк спонукає клієнтів збільшувати транзакції та кількість платежів, які вони здійснюють із банком.

"Ми продовжуємо так зване lifetime value — тобто скільки клієнт перебуває з банком. Чим більше ти надаєш клієнту певних кешбеків, дисконтів, тим більше ймовірність, що він буде і далі залишатися з банком, продовжувати свої взаємовідносини, використовувати різні банківські продукти", — пояснив він. 

Відповідно, банк розглядає кешбек, як спосіб:

  • поділитися частиною свого прибутку;
  • продовжити співпрацю з клієнтом.

"Більше кешбеку — більше транзакцій, довше клієнт буде залишатися з нами. Тому це win-win", — зазначив Дмитро Мусієнко. 

Натомість у клієнтів, як зауважив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу, з'являються гроші, які можна використовувати для подальших транзакцій, зняти готівку або просто забирати гроші з накопиченого кешбеку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку з 20 березня надаватимуть кешбек, якщо вони купуватимуть пальне на АЗС. Користувачі карткою Національний кешбек ПриватБанку та Mastercard, зможуть автоматично отримувати від 5% до 15% компенсації. Вони зможуть економити від 2 до 11 грн на кожному літрі пального.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк забезпечує грошовими бонусами клієнтів за відкриття деяких карт. На рахунок можна отримати 50 гривень. Також писали про головну перевагу електронних сервісів під час розрахунку за комунальні послуги. Скористатися нею можуть клієнти ПриватБанку. 

Часті питання

Як українцям вивести кешбек ПриватБанку?

Вивести кешбек ПриватБанку можна у застосунки Приват24, у розділі "Привіт". Потрібно натиснути на "Накопичено" та обрати картку, на яку зарахуються гроші.  Щоб вивести кешбек ПриватБанку потрібно накопичити принаймні 100 гривень. 

Як зв'язатися з оператором ПриватБанку?

Зв'язатися з оператором ПриватБанку можна за телефоном 3700. Дзвінки є безкоштовними, а лінія працює у цілодобовому режимі. Щоб вас з'єднали з оператором, потрібно настинути "0" або сказати слово "оператор" у голосовому меню.

ПриватБанк Приват24 Національний кешбек
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
