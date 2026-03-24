Инфляция в Украине может ускориться: эксперт назвал основания

Дата публикации 24 марта 2026 19:20
Человек в магазине. Фото: Новини.LIVE

Внешняя финансовая поддержка, которой Украину продолжают обеспечивать международные партнеры, позволяет удерживать инфляцию на умеренном уровне. Несмотря на это, угроза неожиданного скачка цен все еще остается. Хотя в ближайшие месяцы ожидается, инфляция в Украине продолжит курс на снижение.

Об этом говорится в колонке экономиста и финансового аналитика Алексея Куща для Новини.LIVE.

Что с инфляцией в Украине

На снижение инфляции, по словам эксперта, влияют эффекты от роста урожаев в прошлом году. Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция снизится умеренно до 7,5%, хотя цены испытывают давление из-за разрушений в энергетике.

В дальнейшем инфляция снова будет замедляться, благодаря:

  • нормализации рынка труда;
  • более умеренной импортируемой инфляции;
  • наращиванию урожаев;
  • монетарной политике.

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют, что темпы инфляции притормозят до 6% в 2027 году и до цели 5% в 2028 году. Однако эта стабильность, как отмечает аналитик, может оказаться шаткой.

"Зависимость от международного финансирования, риски в энергетике и аграрном секторе создают предпосылки для неожиданного скачка цен. Национальный банк закрывает глаза на эти риски", — подчеркнул Кущ.

Как может измениться инфляция

Нацбанк, по мнению аналитика, дает довольно оптимистичные прогнозы относительно состояния в экономике, поскольку опирается на бесперебойную внешнюю поддержку. Проблемы будут возникать, если деньги будут поступать с задержками.

"Учитывая стремительный рост стоимости топлива на мировых рынках, следует ожидать ценовой шок в аграрном секторе. Здесь надо учитывать не только топливо, но и стоимость удобрений", — отметил он.

К тому же, государству придется поработать над восстановлением стратегических резервов, особенно газовых, поскольку энергетика сильно разрушена российскими атаками.

"Это может сформировать предпосылки сценария "черного лебедя". Тогда все прогнозы по курсу и инфляции можно будет отправить в корзину", — добавил Кущ. 

Поэтому сейчас украинская экономика практически полностью зависима от внешнего финансирования. Поэтому ее производительность находится на низком уровне.

Как сообщалось, Нацбанк с началом 2026 года начал смягчать монетарную политику. Регулятор, в частности, уже снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Также мы писали, дождутся ли украинцы среднюю зарплату в 1 000 долларов. Узнавайте, какие причины могут этому помешать.

Частые вопросы

Как менялся ВВП Украины во время войны?

В 2022 году, когда началась полномасштабная война с РФ, реальный ВВП Украины упал на 28,8%. Но уже в 2023 году, как свидетельствует статистика, ВВП продемонстрировал рост до +5,5%. Впрочем, в последующие годы войны украинская экономика росла медленнее. Так, в 2024 году ВВП вырос на 3,2%, а в 2025 - всего на 1,8%.

Каково состояние экономики Украины?

Состояние украинской экономики в 2026 году сильно будет зависеть от событий на фронте и объемов внешней помощи. В то же время в Международном валютном фонде прогнозируют рост экономики на 4,5%. Несколько более сдержанные оценки приводили во Всемирном Банке. Там, в частности, считают, что рост составит всего 2%.

Национальный банк Украины Инфляция в Украине экономика Украины Алексей Кущ ВВП Украины
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
