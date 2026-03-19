Газ в Европе подорожал до 60 евро из-за ударов Ирана по Катару

Газовая труба и манометр на ней. Фото: УНИАН

На европейском газовом рынке 19 марта 2026 года стоимость "голубого топлива" достигла отметки в 67,35 евро за мегаватт-час. Цена на природный газ растет на фоне вооруженного конфликта в Иране. С момента начала войны газ для европейцев подорожал вдвое.

Об этом пишет агентство Вloomberg, передает Новини.LIVE.

Почему в Европе дорожает газ

Одна из причин резкого подорожания газа, как отмечается в статье — иранские атаки по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. На месте ракетных ударов бушуют масштабные пожары, а компания QatarEnergy заявляет, что объекты, благодаря которым обеспечивается 20% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ), серьезно повреждены.

Журналисты пишут, что на восстановление инфраструктуры может уйти много времени — от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому на европейском рынке может возникнуть дефицит газа, ведь страны ЕС конкурируют с азиатскими покупателями за свободные объемы топлива.

"Ситуация для Европы осложняется тем, что после завершения отопительного сезона уровень запасов в подземных хранилищах снизился. Для их заполнения летом понадобится импорт дополнительных партий СПГ в условиях ограниченного предложения", — говорится в статье.

Сколько стоит газ в Украине

Напомним, с обострением конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Украине поднялись до максимума более чем за 6 месяцев. Так, 4 марта 2026 года цена на газ достигла уровня 27 800 гривен за тысячу кубометров (с учетом НДС). То есть:

43,2 евро за мегаватт-час;

около 536 долларов за тыс. кубометров (без НДС) в долларовом эквиваленте.

При этом спрос на газ в Украине в марте остается высоким.

Ранее мы рассказывали, каковы тарифы на газ для украинцев с 1 марта. Сейчас потребители должны оплачивать 2 платежки. Также писали, что будет дальше с тарифами на основные коммунальные услуги. Особенно волнующим для украинцев является вопрос цен на электроэнергию.

Частые вопросы

Сколько для украинцев стоит 1 куб газа Нафтогаз?

У потребителей в 2026 году есть право менять одного поставщика газа на другого. Впрочем, около 12,5 млн домохозяйств являются клиентами "Нафтогаз Украины. Компания предлагает населению тариф "Фиксированный"— это 7,96 грн за один кубометр газа. Цена не будет меняться по крайней мере до апреля 2026 года.

Когда подорожает газ для украинцев?

Тарифы на газ вырастут, вероятно, после окончания полномасштабной войны с Россией. Однако тарифы будут повышать постепенно, поскольку население не сможет платить по рыночным ценам, учитывая низкое финансовое состояние после войны. При этом на рынке газа в Украине еще планируют ввести принципы европейского рынка.