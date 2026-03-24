Інфляція в Україні може прискоритися — експерт назвав підстави

Зовнішня фінансова підтримка, якою Україну продовжують забезпечувати міжнародні партнери, дозволяє втримувати інфляцію на помірному рівні. Попри це, загроза несподіваного стрибка цін все ще залишається. Хоча в найближчі місяці очікується, інфляція в Україні продовжить курс на зниження.

Про це йдеться у колонці економіста та фінансового аналітика Олексія Куща для Новини.LIVE.

Що з інфляцією в Україні

На зниження інфляції, за словами експерта, вплинуть залишкові ефекти від зростання врожаїв торік. Очікується, що за підсумками 2026 року інфляція знизиться помірно до 7,5%, хоча ціни відчувають тиск через руйнування в енергетиці.

Надалі інфляція знову сповільнюватиметься, завдяки:

нормалізації ринку праці;

помірнішій імпортованій інфляції;

нарощуванню врожаїв;

монетарній політиці.

У Національному банку України (НБУ) прогнозують, що темпи інфляції пригальмують до 6% у 2027 році та до цілі 5% у 2028 році. Однак ця стабільність, як зауважує аналітик, може виявитися хиткою.

"Залежність від міжнародного фінансування, ризики в енергетиці та аграрному секторі створюють передумови для несподіваного стрибка цін. Національний банк закриває очі на ці ризики", — підкреслив Кущ.

Як може змінитися інфляція

Нацбанк, на думку аналітика, надає доволі оптимістичні прогнози щодо стану в економіці, оскільки спирається на безперебійну зовнішню підтримку. Проблеми виникатимуть, якщо гроші надходитимуть з затримками.

"Враховуючи стрімке зростання вартості палива на світових ринках, слід очікувати ціновий шок в аграрному секторі. Тут треба враховувати не тільки паливо, але й вартість добрив", — зазначив він.

До того ж, державі доведеться попрацювати над відновленням стратегічних резервів, особливо газових, оскільки енергетика сильно зруйнована російськими атаками.

"Це може сформувати передумови сценарію "чорного лебедя". Тоді всі прогнози щодо курсу та інфляції можна буде відправити у кошик", —

Тож наразі українська економіка практично повністю залежна від зовнішнього фінансування. Через це її продуктивність перебуває на низькому рівні.

Як повідомлялося, Нацбанк з початком 2026 року почав пом'якшувати монетарну політику. Регулятор, зокрема, вже знизив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту — з 15,5% до 15%. Також ми писали, чи дочекаються українці середню зарплату в 1 000 доларів. Дізнавайтесь, які причини можуть цьому завадити.

Часті питання

Як змінювався ВВП України під час війни?

У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна з РФ, реальний ВВП України впав на 28,8%. Та вже у 2023 році, як свідчить статистика, ВВП продемонстрував зростання до +5,5%. Втім, у наступні роки війни українська економіка зростала повільніше. Так, у 2024 році ВВП зріс на 3,2%, а у 2025 — усього на 1,8%.

Який стан економіки України?

Стан української економіки у 2026 році сильно залежатиме від подій на фронті та обсягів зовнішньої допомоги. Водночас у Міжнародному валютному фонді прогнозують зростання економіки на 4,5%. Дещо стриманіші оцінки наводили у Світовому Банку. Там, зокрема, вважають, що зростання становитиме лише 2%.