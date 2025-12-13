Цены и инфляция в Украине - что происходило в Хмельницкой и Сумской областях в ноябре 2025

Человек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

В последний месяц осени 2025 года потребительские цены в Украине продолжали расти, но неравномерно. В целом они повысились на 0,4%, если сравнивать с октябрем.

Наименьший рост зафиксирован в Сумской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Потребительские цены в ноябре

По статистике, которую обнародовал госорган, в этих двух регионах цены выросли всего на 0,1%.

Потребительские цены в Украине в ноябре 2025 года. Фото: Госстат

Самый высокий показатель роста среди всех регионов страны в ноябре был в Черниговской и Полтавской областях — 0,7%.

Отмечается, что в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях цены тоже росли, но не так существенно. Показатель повышения достиг предела в 0,6%.

В годовом измерении инфляция в ноябре замедлилась до 9,3%. Это отразило общую тенденцию к снижению ценового давления.

Разница между регионами осталась значительной. Области с самым высоким ростом в +0,7% показали результат, который в семь раз превышает прирост в регионах с наименьшей динамикой в +0,1%.

Напомним, экономист и финансист Сергей Фурса недавно спрогнозировал, какой может быть инфляция в Украине в 2026 году. По его мнению, в следующем году оправдаются ожидания аналитиков и Национального банка Украины (НБУ).

"Скорее всего инфляция будет меньше 10% на конец года", — сказал эксперт.

Он также добавил, что в течение последних месяцев 2025 года темпы инфляции замедлились. Этот процесс является стабильным.

