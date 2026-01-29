НБУ обновил учетную ставку — в чем причина и что изменится

Здание НБУ. Фото: УНИАН

Правление Национального банка Украины приняло решение перейти к этапу смягчения монетарной политики. В рамках этого курса учетная ставка снижена на 0,5 процентного пункта — с 15,5% до 15%. Вслед за этим шагом регулятор также скорректирует в сторону уменьшения другие ключевые процентные ставки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Реклама

Читайте также:

Почему НБУ снизил учетную ставку

"Это решение учитывает устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. Оно согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику", — отметили в НБУ.

Согласно обновленному макроэкономическому сценарию, регулятор ожидает, что в 2026-2028 годах экономические события будут развиваться так:

Инфляция в дальнейшем будет снижаться. В ближайшие месяцы это будет происходить за счет эффектов от высоких урожаев 2025 года. В то же время из-за масштабных разрушений в энергетике будет продолжаться давление на цены. Однако в последующие годы инфляция будет замедляться и по прогнозам достигнет 7,5% в 2026 году, 6% в 2027 году, 5% в 2028 году. Экономика будет постепенно расти. Несмотря на то, что НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2026 году - до 1,8%, постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, восстановление инфраструктуры, частные инвестиции будут способствовать росту ВВП до около 3-4% в 2027-2028 годах; Прогнозируемых объемов международной финансовой поддержки будет достаточно для покрытия бюджетного дефицита без использования эмиссионных механизмов, а также для сохранения международных резервов на достаточном уровне, которые на конец 2026 года составят 65 млрд долл. США и вырастут до 71 млрд долл. США на конец 2028 года. Война остается основным риском для ценовой динамики и экономического развития. В то же время могут реализоваться и положительные сценарии, в частности усиление военной и финансовой поддержки партнеров и достижения существенного прогресса в обеспечении справедливого и длительного мира для Украины.

В Нацбанке напомнили, что в конце 2025 года Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи на 2026-2027 годы. Кроме этого, поддержка государства продолжится в рамках действующего инструмента ERA Loans.

Параллельно продолжаются переговоры по запуску новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом объемом 8,1 млрд долларов США.

Что изменит смягчение учетной ставки

В НБУ ожидают, что снижение учетной ставки должно способствовать дальнейшей адаптации экономики к условиям полномасштабной войны. Прежде всего это поддержит динамику кредитования, которая в последние годы растет более чем на 30% в годовом измерении.

В то же время монетарная политика будет оставаться достаточно сдержанной, чтобы сохранить стабильность валютного рынка и обеспечить возвращение инфляции к целевым 5% в среднесрочной перспективе.

Регулятор отмечает, что и в дальнейшем оперативно корректировать свою политику в зависимости от баланса рисков. Если инфляция будет замедляться в соответствии с обновленной прогнозной траектории и не будет возникать существенных негативных факторов, Нацбанк продолжит постепенное снижение учетной ставки. В условиях быстрого уменьшения проинфляционных рисков темпы смягчения могут быть пересмотрены в сторону ускорения.

В то же время в случае роста рисков для ценовой стабильности НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и, при необходимости, будет готов применить дополнительные инструменты.

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк пересмотрел валютные ограничения для бизнеса.

Также узнавайте, как мошенники, выдавая себя за специалистов НБУ, обманывают украинцев.