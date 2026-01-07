Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Средняя зарплата в тысячу долларов — когда ждать в Украине

Средняя зарплата в тысячу долларов — когда ждать в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 18:30
Средняя зарплата в 1000 долларов в Украине — реальные сроки и условия
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Среднюю зарплату в 1000 долларов украинцам придется ждать еще 3 или 4 года. На рост зарплат влияют инновации, дефицит рабочей силы и мировая конъюнктура на продукцию, а не политические заявления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал экономист Олег Гетман, объяснив, что заработные платы никогда не растут просто из-за чьего-то желания.

Реклама
Читайте также:

Планы политиков и реальность экономики

На днях Владимир Зеленский раскрыл план Дональда Трампа по восстановлению экономики в Украине. Согласно идее главы США, средняя зарплата в Украине может вырасти втрое.

Такой экономический скачок должен произойти из-за введения особых льгот и условий для западных компаний. Эти договоренности планируют официально закрепить на межправительственном уровне между Украиной, США и странами Европейского Союза.

Почему эксперт не верит в резкий рост зарплат

Впрочем, Олег Гетман считает, что подобные заявления не являются реальными.

"Трамп очень слабо разбирается в экономике. Заработные платы не растут просто по чьему-то хотению, по чьему-то пожеланию, даже если этого желает большое государство. Потому что заработные платы — это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников, это свободная рыночная экономика. Никакие указания государства здесь ни при чем", — подчеркнул Олег Гетман.

Реалистичные темпы роста доходов

Олег Гетман считает, что зарплаты могут расти только постепенно.

"В нынешних условиях реалистичный рост составляет 15-20% в год, не более. Сейчас мы имеем около 650 долларов среднюю зарплату. Ожидать чего-то большего в короткий срок — это почти невозможно", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что больше всего на динамику зарплат влияют инновации, нехватка рабочей силы и мировая конъюнктура на продукцию, а не громкие политические обещания.

Ранее мы писали, что в Париже был презентован проект послевоенного восстановления Украины, к которому привлечена компания BlackRock и ее руководитель Ларри Финк.

Также узнайте, кто из украинских семей получит в январе денежную помощь на зиму.

доллар инфляция минимальная зарплата рабочие места средняя зарплата
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации