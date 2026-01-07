Средняя зарплата в 1000 долларов в Украине — реальные сроки и условия

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Среднюю зарплату в 1000 долларов украинцам придется ждать еще 3 или 4 года. На рост зарплат влияют инновации, дефицит рабочей силы и мировая конъюнктура на продукцию, а не политические заявления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал экономист Олег Гетман, объяснив, что заработные платы никогда не растут просто из-за чьего-то желания.

Планы политиков и реальность экономики

На днях Владимир Зеленский раскрыл план Дональда Трампа по восстановлению экономики в Украине. Согласно идее главы США, средняя зарплата в Украине может вырасти втрое.

Такой экономический скачок должен произойти из-за введения особых льгот и условий для западных компаний. Эти договоренности планируют официально закрепить на межправительственном уровне между Украиной, США и странами Европейского Союза.

Почему эксперт не верит в резкий рост зарплат

Впрочем, Олег Гетман считает, что подобные заявления не являются реальными.

"Трамп очень слабо разбирается в экономике. Заработные платы не растут просто по чьему-то хотению, по чьему-то пожеланию, даже если этого желает большое государство. Потому что заработные платы — это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников, это свободная рыночная экономика. Никакие указания государства здесь ни при чем", — подчеркнул Олег Гетман.

Реалистичные темпы роста доходов

Олег Гетман считает, что зарплаты могут расти только постепенно.

"В нынешних условиях реалистичный рост составляет 15-20% в год, не более. Сейчас мы имеем около 650 долларов среднюю зарплату. Ожидать чего-то большего в короткий срок — это почти невозможно", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что больше всего на динамику зарплат влияют инновации, нехватка рабочей силы и мировая конъюнктура на продукцию, а не громкие политические обещания.

