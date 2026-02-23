Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы monobank сделал бессплатной важную услугу — когда заработает новое правило

monobank сделал бессплатной важную услугу — когда заработает новое правило

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:08
IBAN-переводы в monobank — от какой комиссии отказались в банке
Приложение monobank и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты необанк — проекта monobank с 23 февраля 2026 года не будут платить комиссию за IBAN-переводы с собственных карт. Ранее переводы, если сумма была свыше 10 000 гривен, дополнительно оценивалась в 0,5%. 

Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

IBAN-переводы без комиссии в monobank

Гороховский пояснил, что тарифы на IBAN-переводы оставались на одном уровне с момента запуска monobank в 2017 году. На комиссии банк ежегодно зарабатывал более 200 миллионов гривен.

"Такой подход объяснялся тем, что на старте проекта крупные IBAN-платежи были единичными, и тарифная модель формировалась под другую структуру трансакций", — говорится в его сообщении.

В финучреждении отмечают, что отменить тарифы за IBAN-переводы — сознательное решение, чтобы улучшить условия для клиентов и повысить конкурентность на рынке.

Изменения для клиентов monobank вступают в силу с 23 февраля 2026 года и касаются всех IBAN-платежей из собственных средств клиентов.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно monobank запустил тестовое инвестирование валютных сбережений, поэтому клиенты смогут зарабатывать на сбережениях в валюте. Так, те, кто пополнит валютную Банка на сумму от 1 100 долларов или 1 100 евро, присоединятся к программе инвестирования и получат 3,7% годовых в долларах или 2,8% годовых в евро.

При этом средства будут ликвидными — вывести их можно в любой момент без потери внесенного капитала.

Ранее стало известно, что в приложении monobank теперь можно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Появление этой услуги давно ждали физические лица-предприниматели. Еще рассказывали, кто из военных может не платить проценты, пеню и штрафы по кредитам. Соответствующую услугу предоставляют все банки страны, однако оформить ее могут не все защитники.

тарифы monobank денежные переводы банк комисия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации