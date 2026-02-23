IBAN-переводы в monobank — от какой комиссии отказались в банке

monobank сделал бессплатной важную услугу — когда заработает новое правило
Клиенты необанк — проекта monobank с 23 февраля 2026 года не будут платить комиссию за IBAN-переводы с собственных карт. Ранее переводы, если сумма была свыше 10 000 гривен, дополнительно оценивалась в 0,5%.
Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.
IBAN-переводы без комиссии в monobank
Гороховский пояснил, что тарифы на IBAN-переводы оставались на одном уровне с момента запуска monobank в 2017 году. На комиссии банк ежегодно зарабатывал более 200 миллионов гривен.
"Такой подход объяснялся тем, что на старте проекта крупные IBAN-платежи были единичными, и тарифная модель формировалась под другую структуру трансакций", — говорится в его сообщении.
В финучреждении отмечают, что отменить тарифы за IBAN-переводы — сознательное решение, чтобы улучшить условия для клиентов и повысить конкурентность на рынке.
Изменения для клиентов monobank вступают в силу с 23 февраля 2026 года и касаются всех IBAN-платежей из собственных средств клиентов.
Что еще стоит знать
Напомним, недавно monobank запустил тестовое инвестирование валютных сбережений, поэтому клиенты смогут зарабатывать на сбережениях в валюте. Так, те, кто пополнит валютную Банка на сумму от 1 100 долларов или 1 100 евро, присоединятся к программе инвестирования и получат 3,7% годовых в долларах или 2,8% годовых в евро.
При этом средства будут ликвидными — вывести их можно в любой момент без потери внесенного капитала.
Ранее стало известно, что в приложении monobank теперь можно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Появление этой услуги давно ждали физические лица-предприниматели. Еще рассказывали, кто из военных может не платить проценты, пеню и штрафы по кредитам. Соответствующую услугу предоставляют все банки страны, однако оформить ее могут не все защитники.
