В Минобороны рассказали о кредитных каникулах для военных — о чем важно знать

Для украинских защитников, мобилизованных и резервистов продолжают действовать специальные льготы в сфере кредитования. Например, финучреждениям запрещено начислять таким клиентам проценты, пеню и штрафы. Эти условия действуют на время прохождения службы.

Подробнее о кредитных льготах для военных

В Минобороны подчеркивают, что условия получения льготы зависят от статуса военнослужащего:

для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинаются с первого дня призыва и продолжаются до момента увольнения. Их не отменят, даже если военнослужащий будет служить в тылу, а не в районе боевых действий;

для военных, подписавших контракт с Минобороны, действуют несколько иные правила: списать проценты можно будет только после того, как защитник побывает на фронте хотя бы один день. Льгота активируется с момента такого участия и сохраняется на все дальнейшее время службы.

Однако льгота не действует для контрактников, которые все время находятся в тылу, а также для иностранцев и людей без гражданства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также льгота не касается кредитов, которые были оформлены, чтобы купить:

жилье (например, объект незавершенного строительства);

автомобиль;

энергетическое оборудование (солнечные панели, ветроустановки с инверторами), если государство компенсирует проценты.

Как оформить льготу в 2026 году

Чтобы банк прекратил начислять проценты по кредиту, сам военнослужащий или кто-то из членов его семьи, должен предоставить кредитору:

Военный билет или удостоверение офицера. Справку "форма 5" (о прохождении службы). Выписку из приказа о назначении (если в "форме 5" не указан вид службы). Для контрактников: документ, подтверждающий участие в боевых действиях (справка по форме 12 или документы для получения статуса УБД). Для жен/мужчин: свидетельство о браке.

Все необходимые справки выдаются в строевой части по месту прохождения службы.

