Україна
Кто в ВСУ получит кредитные каникулы только после фронта — ответ Минобороны

Кто в ВСУ получит кредитные каникулы только после фронта — ответ Минобороны

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 17:44
В Минобороны рассказали о кредитных каникулах для военных — о чем важно знать
Деньги и банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинских защитников, мобилизованных и резервистов продолжают действовать специальные льготы в сфере кредитования. Например, финучреждениям запрещено начислять таким клиентам проценты, пеню и штрафы. Эти условия действуют на время прохождения службы.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Подробнее о кредитных льготах для военных

В Минобороны подчеркивают, что условия получения льготы зависят от статуса военнослужащего:

  • для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинаются с первого дня призыва и продолжаются до момента увольнения. Их не отменят, даже если военнослужащий будет служить в тылу, а не в районе боевых действий;
  • для военных, подписавших контракт с Минобороны, действуют несколько иные правила: списать проценты можно будет только после того, как защитник побывает на фронте хотя бы один день. Льгота активируется с момента такого участия и сохраняется на все дальнейшее время службы.

Однако льгота не действует для контрактников, которые все время находятся в тылу, а также для иностранцев и людей без гражданства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также льгота не касается кредитов, которые были оформлены, чтобы купить:

  • жилье (например, объект незавершенного строительства);
  • автомобиль;
  • энергетическое оборудование (солнечные панели, ветроустановки с инверторами), если государство компенсирует проценты.

Как оформить льготу в 2026 году

Чтобы банк прекратил начислять проценты по кредиту, сам военнослужащий или кто-то из членов его семьи, должен предоставить кредитору:

  1. Военный билет или удостоверение офицера.
  2. Справку "форма 5" (о прохождении службы).
  3. Выписку из приказа о назначении (если в "форме 5" не указан вид службы).
  4. Для контрактников: документ, подтверждающий участие в боевых действиях (справка по форме 12 или документы для получения статуса УБД).
  5. Для жен/мужчин: свидетельство о браке.

Все необходимые справки выдаются в строевой части по месту прохождения службы.

Ранее мы рассказывали, когда поступают первые выплаты военнослужащим, которые подписали первый контракт с ВСУ. Речь идет о единовременной денежной помощи, размер которой может достигать более 33 000 гривен. Еще рассказывали, как с 1 марта будут начисляться выплаты семьям погибших защитников. Известно, в частности, что эти начисления ежегодно будут индексироваться.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
