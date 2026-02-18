Операції у Приват24 — на які перекази знизили тарифи до квітня

Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" надав своїм клієнтам можливість платити менше за деякі міжнародні перекази. За інформацією фінустанови, знижені тарифи будуть актуальні до кінця березня 2026 року.

Про те, хто має право платити менше, розповідають Новини.LIVE.

Знижені тарифи на перекази у ПриватБанку

За даними банківської установи, знижений тариф поширюється на міжнародні перекази з картою Mastercard у мобільному застосунку чи на офіційному порталі "Приват24". Розміри комісій до кінця березня діятимуть на такому рівні:

комісія в 1% замість 1,5% — за перерахування коштів з іноземної карти Mastercard на карту Mastercard від ПриватБанку;

комісія в 1% замість 2% — з валютної картки Mastercard від банку на закордонну карту Mastercard (щонайменше 50 грн).

Як зазначили у банку, дешевші міжнародні перекази дозволять залишатися поруч із близькими, де б вони не були.

Нюанси у переказі коштів у "Приват24"

Клієнти можуть здійснювати перекази із закордонних карт Mastercard на карти Mastercard від ПриватБанку оперативно та безпечно через мобільний застосунок чи портал банку. Для цього потрібно дотриматися такої послідовності дій:

У "Приват24" зайти в розділ "Переказати"; Обрати опцію "З картки"; Ввести необхідні реквізити карти Mastercard закордонного банку, звідки треба зробити переказ; У розділі "Отримувач" зазначити карту Mastercard ПриватБанку; Додати інформацію про суму грошового переказу та натиснути "Продовжити".

Що ще варто знати про перекази

Для клієнтів доступна зручна опція під час здійснення переказів. Так, для того, щоб не вводити щоразу дані іноземної картки Mastercard, можна її просто додати до гаманця в мобільному застосунку.

Також варто знати, які діють ліміти на відповідні операції. Згідно з чинними правилами, надсилати грошові перекази можна виключно з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Діапазон сум:

мінімальна сума переказу — 10 доларів (в еквіваленті);

максимальна сума переказу — 29,9 тис. грн (в еквіваленті).

Загальний розмір переказів на закордонні картки Mastercard у "Приват24" не повинні бути вищі за 100 тис. грн (в еквіваленті). Йдеться про операції одного клієнта протягом місяця.

Раніше ми розповідали, як убезпечити кошти від несанкціонованих списань у ПриватБанку. Зокрема, українці можуть встановити ліміти у застосунку держфінустанови.

Ще повідомлялося, що ПриватБанк попередив про загрозу появи проблем під час здійснення операцій з коштами у терміналах. Труднощі можуть чекати під час вимкнення світла.