monobank оновив правила грошових переказів — чому виконати IBAN-платіж стане простіше

Додаток monobank і банківська картка. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти необанк — проєкту monobank більше не сплачуватимуть комісію за IBAN-перекази з власних карток. Раніше за перекази на суму у понад 10 000 гривень вони додатково платили по 0,5%.

Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

IBAN-перекази без комісії у monobank

Гороховський пояснив, що тарифи на IBAN-перекази залишалися на одному рівні з моменту запуску monobank у 2017 році. На комісії банк щороку заробляв понад 200 мільйонів гривень.

"Такий підхід пояснювався тим, що на старті проєкту великі IBAN-платежі були поодинокими, і тарифна модель формувалася під іншу структуру трансакцій", — йдеться в його повідомленні.

У фінустанові зауважують, що скасувати тарифи за IBAN-перекази — свідоме рішення, щоб покращити умови для клієнтів та підвищити конкурентність на ринку.

Зміни для клієнтів monobank набувають чинності з 23 лютого 2026 року і стосуються всіх IBAN-платежів з власних коштів клієнтів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно monobank запустив тестове інвестування валютних заощаджень, тож клієнти зможуть заробляти на заощадженнях у валюті. Так, ті, хто поповнить валютну Банку на суму від 1 100 доларів або 1 100 євро, приєднаються до програми інвестування та отримають 3,7% річних у доларах або 2,8% річних у євро.

При цьому кошти будуть ліквідними — вивести їх можна у будь-який момент без втрати внесеного капіталу.

Раніше стало відомо, що у додатку monobank тепер можна отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). На цю послугу давно чекали фізичні особи-підприємці. Ще розповідали, хто з військових може не сплачувати відсотки, пеню та штрафи за кредитами. Відповідну послугу надають усі банки країни, однак оформити її можуть не усі захисники.