Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси IBAN-перекази в monobank — для клієнтів запровадили нововведення

IBAN-перекази в monobank — для клієнтів запровадили нововведення

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 17:08
monobank оновив правила грошових переказів — чому виконати IBAN-платіж стане простіше
Додаток monobank і банківська картка. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти необанк — проєкту monobank більше не сплачуватимуть комісію за IBAN-перекази з власних карток. Раніше за перекази на суму у понад 10 000 гривень вони додатково платили по 0,5%. 

Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

IBAN-перекази без комісії у monobank

Гороховський пояснив, що тарифи на IBAN-перекази залишалися на одному рівні з моменту запуску monobank у 2017 році. На комісії банк щороку заробляв понад 200 мільйонів гривень. 

"Такий підхід пояснювався тим, що на старті проєкту великі IBAN-платежі були поодинокими, і тарифна модель формувалася під іншу структуру трансакцій", — йдеться в його повідомленні. 

У фінустанові зауважують, що скасувати тарифи за IBAN-перекази  — свідоме рішення, щоб покращити умови для клієнтів та підвищити конкурентність на ринку.

Зміни для клієнтів monobank набувають чинності з 23 лютого 2026 року і стосуються всіх IBAN-платежів з власних коштів клієнтів.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно monobank запустив тестове інвестування валютних заощаджень, тож клієнти зможуть заробляти на заощадженнях у валюті. Так, ті, хто поповнить валютну Банку на суму від 1 100 доларів або 1 100 євро, приєднаються до програми інвестування та отримають 3,7% річних у доларах або 2,8% річних у євро. 

При цьому кошти будуть ліквідними — вивести їх можна у будь-який момент без втрати внесеного капіталу.

Раніше стало відомо, що у додатку monobank тепер можна отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). На цю послугу давно чекали фізичні особи-підприємці. Ще розповідали, хто з військових може не сплачувати відсотки, пеню та штрафи за кредитами. Відповідну послугу надають усі банки країни, однак оформити її можуть не усі захисники. 

тарифи monobank грошові перекази банк комісія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації