Плюсы и минусы переводов на IBAN — что нужно знать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине уже месяц действует ограничение на карточные переводы, которое составляет 150 тыс. грн. Однако если вы используете IBAN вместо номера карты, вы можете перечислить большую сумму.

О том, чем отличается IBAN-изложение от обычного, рассказывает "Фокус".

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Чем особый перевод на IBAN

С 1 октября в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные переводы: лимит составляет 150 тыс. грн для переводов с карт физических лиц. Эти меры введены из-за многочисленных нарушений, которые привели к масштабным операциям. В то же время ограничения не касаются бизнеса, и при переводах на IBAN получателя лимитов нет. Эксперты рассказали, как это повлияет на обложение участников переводов.

Ранее в Нацбанке отмечали, что ограничения на переводы на карты имеют целью усложнить работу схем, известных как "дропы". Адвокат и управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько утверждает, что это действительно снижает активность пользователей таких схем, поскольку у банков и финансового мониторинга есть больше возможностей для контроля при использовании IBAN.

"IBAN-платежи содержат больше данных об отправителе и получателе: их реквизиты, ИНН, назначение платежа. Это усложняет использование "дропов" — подставных лиц для перевода сомнительных средств. В случае переводов между карточками (p2p) отследить и обоснованно увязать источник средств" сложнее", — объяснил он.

Это мнение поддерживает налоговая консультантка Александра Томашевская, отмечающая, что риск мошенничества значительно снижается при переводах на IBAN.

"При переводе по реквизитам IBAN владелец счета видит фамилию, имя лица-получателя средств, может написать заявление на возврат средств, точно зная получателя. То есть платежи со счета на счет за IBAN более безопасны", — сказала она.

Следовательно, использование IBAN важно для банков, поскольку позволяет им получить полную информацию об отправителе и получателе. Таким образом, система обеспечивает мгновенное формирование досье на участников банковской транзакции.

"IBAN-платеж можно сравнить с рентгеновским снимком перевода — он показывает всю внутреннюю структуру операции. Банки получают не просто номер счета, а полный комплект данных. Такая прозрачность дает банкам мощные инструменты контроля и, очевидно, повышает прозрачность — это затрудняет использование так называемых "Дроп-счетов" для проведения сомнительных операций", — пояснил адвокат Яков Воронин.

Он также отметил, что схемы с подставными лицами становятся очень рискованными при использовании IBAN.

"В 2024 году банки уже разорвали отношения с более чем 80 тыс. клиентами из-за участия в схемах "дропов" — и это еще до нововведений. Процентный риск блокирования счетов всех участников схемы при использовании IBAN становится максимальным. IBAN становится фильтром — он не запрещает переводы, а делает их максимально прозрачными для многих видов контроля", — отметил адвокат.

Какую информацию получит налоговая благодаря переводам на IBAN

Клиентов банковских учреждений, использующих карточные переводы, интересует, как переводы на IBAN могут повлиять на их налоговые обязательства. Согласно налоговому законодательству, физические лица обязаны платить налог на доходы в размере 20% и военный сбор в размере 1,5%.

"Налоговая потенциально может анализировать переводы, осуществляемые через IBAN, как дополнительный доход физических лиц, особенно если платежи регулярные или значительные по объему. Согласно действующему законодательству, любой доход физических лиц, не освобожденный от налогообложения, подлежит уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Если физическое лицо не задекларировало такой доход, налоговое может инициировать проверку и выставить обязательства по уплате налогов", — пояснил Ясько.

Эксперт считает, что наличие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в платежных документах при переводе на IBAN упростит выявление незадекларированных доходов налоговыми органами. Однако пока Государственная налоговая служба (ГНС) не имеет прямого доступа к банковским операциям физических лиц, поэтому информация об обычных транзакциях останется недоступной. Только сделки, признанные банком подозрительными, станут известны ГНС.

"ГНС не является непосредственным участником этой системы, поэтому напрямую информацию не получает. Но есть одно "но" — все финансовые учреждения, включая банки и небанковские учреждения, обязаны проводить финансовый мониторинг операций в соответствии с законодательством", — пояснил Воронин.

Следовательно, банки сообщают ГНС о подозрительных транзакциях, и теоретически под проверку может попасть почти любой IBAN-перевод. Однако на практике внимание обычно обращают на регулярные поступления крупных сумм, платежи без четко указанного назначения и переводы от юридических лиц на счета физических лиц. Законопроект о налогах ожидает подпись президента, и если он будет утвержден, общая налоговая нагрузка на такие переводы составит 23%.

"То есть с каждой тысячи гривен "непонятного" дохода по законодательству придется уплатить 230 грн налогов. А если суммы значительные — нагрузка, соответственно, серьезнее. Пока нагрузка несколько ниже — 19,5%, то есть 190 грн налогов с 1000 грн", — сказал эксперт.

Как можно не платить сумасшедшие налоги за переводы

Эксперты отмечают, что тем, кто раньше получал или отправлял значительные суммы на карточные счета, теперь придется легализовать эти операции: декларировать доходы или проводить транзакции через собственное ФЛП или юридическое лицо. Иначе, предупреждают специалисты, возможно уяснение отношений с налоговой и вероятная необходимость уплатить начисленные ГНС налоги.

"При этом важно понимать: сам факт получения средств через IBAN еще не является основанием для начисления налогов, основное здесь — экономическая сущность сделки и ее назначение", — считает Воронин.

Однако, несмотря на новые требования, эксперты пока не видят оснований для значительного роста внимания налоговиков к карточным переводам украинцев, если операции не выглядят подозрительными. Следовательно, граждане и дальше будут пользоваться переводами как на карточные счета, так и на IBAN.

"Переказывать средства на карту другого лица не запрещено, и преследовать всех граждан Украины за то, что они проводят законные операции по счетам, сложно и дорого для налоговых органов", — резюмировала Томашевская.

Что еще стоит знать

Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что украинцам, использующим свои банковские счета для отмывания средств, придется уплатить дополнительные налоги. Использование счетов для таких транзитных операций может привести к значительным финансовым затратам.

Мы также писали, что в Национальном банке Украины сохраняют твердую позицию по внедрению усиленных требований к карточным переводам украинцев. Соответствующий шаг призван предотвратить уклонение от уплаты налогов.