Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Monobank объявили о важном обновлении — что подготовили клиентам

В Monobank объявили о важном обновлении — что подготовили клиентам

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:49
Monobank позволит делать валютные инвестиции — детали
Приложение Monobank в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В Monobank появится инвестиционная функция в валютных "Банках". Клиенты будут зарабатывать на долларах и евро без привязки к сроку хранения средств.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь Monobank Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Monobank и валютные инвестиции

Как сказал Олег Гороховский, если пользователи внесут на "Банку" сумму от 1 100 долларов или евро, а затем активируют инвестирование в приложении, то их доход будет составлять:

  • 3,7% годовых в долларах США;
  • 2,8% годовых в евро.

По замыслу, банк будет делать инвестиции в государственные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"А вывести обратно можно любую сумму хоть в следующую секунду после пополнения. Конечно, так быстро вы ничего не заработаете, но и ничего не потеряете", — говорится в сообщении Гороховского.

В тестовом формате новая функция заработает уже 9 февраля 2026 года. Сначала доступ к инвестированию предоставят 5 000 пользователям, которые первыми активируют опцию в приложении. Для этого нужно обновить приложение.

Затем новых клиентов будут подключать в порядке очереди, поскольку количество валютных ОВГЗ на рынке лимитировано.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно Monobank ввел функцию, по которой пользователи могут загружать счет или инвойс в формате PDF, PNG или JPEG в платежах по IBAN. Так клиенты будут экономить время, когда будут оплачивать счета по реквизитам.

Ранее мы рассказывали о кредитных лимитах в ПриватБанке. Известно, кто и какие суммы может получить. Также писали, что Ощадбанк не всегда обновляет карты, которые были в начале года. Такая проблема может возникать у клиентов, которые выехали и остаются за границей.

Европейский союз monobank доллар ОВГЗ инвестиции
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации