Monobank позволит делать валютные инвестиции — детали

В Monobank появится инвестиционная функция в валютных "Банках". Клиенты будут зарабатывать на долларах и евро без привязки к сроку хранения средств.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь Monobank Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

Monobank и валютные инвестиции

Как сказал Олег Гороховский, если пользователи внесут на "Банку" сумму от 1 100 долларов или евро, а затем активируют инвестирование в приложении, то их доход будет составлять:

3,7% годовых в долларах США;

2,8% годовых в евро.

По замыслу, банк будет делать инвестиции в государственные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"А вывести обратно можно любую сумму хоть в следующую секунду после пополнения. Конечно, так быстро вы ничего не заработаете, но и ничего не потеряете", — говорится в сообщении Гороховского.

В тестовом формате новая функция заработает уже 9 февраля 2026 года. Сначала доступ к инвестированию предоставят 5 000 пользователям, которые первыми активируют опцию в приложении. Для этого нужно обновить приложение.

Затем новых клиентов будут подключать в порядке очереди, поскольку количество валютных ОВГЗ на рынке лимитировано.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно Monobank ввел функцию, по которой пользователи могут загружать счет или инвойс в формате PDF, PNG или JPEG в платежах по IBAN. Так клиенты будут экономить время, когда будут оплачивать счета по реквизитам.

