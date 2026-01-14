Видео
Главная Финансы Monobank упростил оплату счетов — детали

Monobank упростил оплату счетов — детали

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 18:45
Monobank упростил оплату счетов по реквизитам с помощью ИИ
Приложение monobank. Фото: Новини.LIVE

В monobank появилось новое обновление, которое должно сэкономить клиентам время при оплате счетов по реквизитам. Теперь достаточно иметь только сам документ — без ручного копирования длинных IBAN и назначений платежа.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Читайте также:

Платеж без ручного ввода

В платежах по IBAN пользователи теперь могут просто загрузить счет или инвойс в формате PDF, PNG или JPEG. Далее система делает все сама — ищет нужные реквизиты среди десятков строк текста и заполняет платежную форму.

"Наш ИИ сам найдет среди большого количества символов и терминов нужные данные, а вам останется только проверить, корректно ли он их определил", — отметил Гороховский.

Система работает и с текстом мессенджеров

Обновление касается не только файлов. Если реквизиты прислали сообщением — например, в мессенджере или по электронной почте, то их можно просто скопировать и вставить в поле ввода.

В таком случае система также автоматически отделяет реквизиты от лишнего текста и формирует платеж.

Все это сделано для того, чтобы сделать платежи проще для клиентов, особенно когда речь идет об оплате по документам с большим количеством платежной информации.

Ранее мы сообщали, что до 15 марта 2026 года украинские пенсионеры, которым поступают выплаты на карточные счета государственного "Ощадбанка", могут ежемесячно получать денежные бонуcы.

Также мы писали, что в январе 2026 года часть украинцев пожилого возраста столкнулась с тем, что им приостановили начисление пенсий. Это произошло из-за того, что они вовремя не выполнили обязательное условие, установленное Пенсионным фондом.

monobank банки Олег Гороховский платежи банковские счета
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
