Monobank упростил оплату счетов по реквизитам с помощью ИИ

В monobank появилось новое обновление, которое должно сэкономить клиентам время при оплате счетов по реквизитам. Теперь достаточно иметь только сам документ — без ручного копирования длинных IBAN и назначений платежа.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Платеж без ручного ввода

В платежах по IBAN пользователи теперь могут просто загрузить счет или инвойс в формате PDF, PNG или JPEG. Далее система делает все сама — ищет нужные реквизиты среди десятков строк текста и заполняет платежную форму.

"Наш ИИ сам найдет среди большого количества символов и терминов нужные данные, а вам останется только проверить, корректно ли он их определил", — отметил Гороховский.

Система работает и с текстом мессенджеров

Обновление касается не только файлов. Если реквизиты прислали сообщением — например, в мессенджере или по электронной почте, то их можно просто скопировать и вставить в поле ввода.

В таком случае система также автоматически отделяет реквизиты от лишнего текста и формирует платеж.

Все это сделано для того, чтобы сделать платежи проще для клиентов, особенно когда речь идет об оплате по документам с большим количеством платежной информации.

