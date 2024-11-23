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Какая средняя зарплата в Украине — данные Пенсионного фонда

23 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплата в Украине — как изменился средний размер за 2024 год
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал информацию о средней заработной плате, с которой уплачиваются страховые взносы и используется для расчета пенсий. В отчете представлены данные за все кварталы 2024 года, отражающие динамику изменений этого ключевого показателя.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда.

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Согласно данным, в III квартале 2024 года средняя заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы, составляла: в июле — 17 346,90 гривен, в августе — 17 001,36 гривен, а в сентябре — 18 020,86 гривен. Особенно заметен был рост этого показателя в сентябре, когда он повысился более чем на тысячу гривен по сравнению с августом.

Во II квартале 2024 года средняя заработная плата, учитываемая для исчисления пенсий, демонстрировала постепенный рост. В апреле она составила 16 847,98 гривен, в мае выросла до 17 178,87 гривен, а в июне достигла пика — 18 806,63 гривен.

Для сравнения, в I квартале этого года показатели были ниже. В январе средняя заработная плата для расчета пенсий составила 14 974,56 гривен, в феврале — 15 267,60 гривен, а в марте — 15 433,98 гривен.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году наблюдалась тенденция к постепенному росту средней заработной платы для исчисления пенсий. Показатель вырос с 14 974,56 гривен в январе до 18 020,86 гривен в сентябре, что свидетельствует о стабильной положительной динамике.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре кадровый портал robota.ua провел ежегодный опрос работодателей, чтобы выяснить, повышали ли они зарплаты в этом году и какие планы на 2025-й. Участников также спросили о приоритетах в увеличении вознаграждений, бонусах и льготах.

Мы также рассказывали, сколько зарабатывает руководство известных украинских банков и писали, какие зарплаты у учителей, фармацевтов и агрономов. Еще мы сообщали, каков размер денежного довольствия украинских военных.

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