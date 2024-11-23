Зарплата в Україні — як змінився середній розмір за 2024 рік

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив інформацію про середню заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для розрахунку пенсій. У звіті наведені дані за всі квартали 2024 року, що відображають динаміку змін цього ключового показника.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду.

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Згідно з даними, в III кварталі 2024 року середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески, становила: у липні — 17 346,90 гривень, у серпні — 17 001,36 гривень, а у вересні — 18 020,86 гривень. Особливо помітним було зростання цього показника у вересні, коли він підвищився більш ніж на тисячу гривень порівняно з серпнем.

У II кварталі 2024 року середня заробітна плата, що враховується для обчислення пенсій, демонструвала поступове зростання. У квітні вона становила 16 847,98 гривень, у травні зросла до 17 178,87 гривень, а в червні досягла піку — 18 806,63 гривень.

Для порівняння, у I кварталі цього року показники були нижчими. У січні середня заробітна плата для розрахунку пенсій становила 14 974,56 гривень, у лютому — 15 267,60 гривень, а в березні — 15 433,98 гривень.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом 2024 року спостерігалася тенденція до поступового зростання середньої заробітної плати для обчислення пенсій. Показник зріс із 14 974,56 гривень у січні до 18 020,86 гривень у вересні, що свідчить про стабільну позитивну динаміку.

Джерело: скриншот

Що ще варто знати

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