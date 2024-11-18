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Виплати військовослужбовцям у грудні — чи зміниться розмір

18 листопада 2024 08:00
Володимир Мололкін - редактор
Грошове забезпечення в ЗСУ — чи зміниться розмір виплат військовослужбовцям у грудні 2024 року
Українські гроші на фоні військової форми. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Володимир Мололкін - редактор

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців впливають чимало факторів. У грудні 2024 року їх можуть очікувати зміни у виплатах.

Про це розповідає видання NV.

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Чи зміниться розмір грошового забезпечення військовослужбовців у грудні

Згідно зі словами заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад Збройних сил за позивним Адік, розмір грошового забезпечення військовослужбовців залишиться на тому ж рівні, що й протягом останніх місяців.

Однак, оскільки грудень є останнім місяцем року, а військові отримують виплати в цьому місяці за попередній місяць, ймовірно, що виплата наприкінці року буде більшою, оскільки в неї увійдуть як грошове забезпечення за листопад, так і частина фінансування за грудень.

Адік зазначає, що так було принаймні минулого року.

Так, для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають на штатній посаді та мають мінімальний тарифний розряд, мінімальний розмір грошового забезпечення буде визначений такими частинами:

  • посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2 470 грн;
  • оклад за військовим званням солдат — 530 грн;
  • надбавка за особливості проходження служби 65% — 1 950 грн;
  • премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менш як 1 рік) — 15 635,10 грн
  • індексація — 130,20 грн.

Таким чином, мінімальна місячна зарплата військовослужбовця становить 20 715,30 грн, якщо у нього немає утримання та стягнення.

Зазначимо, що з військовослужбовців не утримується податок на доходи фізичних осіб. З іншого боку, військовий збір, який раніше складав 1,5%, залишається незмінним, і з жовтня 2024 року він зріс до 5%. До кінця 2024 року ця сума може незначно зрости, оскільки якщо зросте інфляція, то й індексація зростатиме.

"Проте варто зауважити, що оскільки грудень є останнім місяцем бюджетного року, то можуть бути ситуації, коли фактичні виплати можуть відрізнятися від тих, які спостерігалися протягом останніх місяців. Наприклад, у грудні 2023 було виплачено не лише щомісячне грошове забезпечення за листопад, а й частина грошового забезпечення за грудень", — пояснив військовий фінансист.

Виплати військовослужбовцям надходять у два етапи:

  • аванс з 5 по 15 число;
  • повна сума після 25 числа.

Зазвичай вони отримують гроші на картки банків.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають певні пільги та привілеї. Закон забезпечує військових переважним правом на робоче місце під час скорочення штату та посвідченням виплат по тимчасовій непрацездатності.

Також ми писали, що у квітні 2024 року Міністерство оборони України затвердило додаткову виплату у розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців. Можна її отримати за виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення з противником або в його тилу. Ці кошти, однак, виплачуються за кожні 30 днів виконання.

зарплати виплати ЗСУ гроші військовослужбовці

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