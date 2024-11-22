Зарплати в Україні-2025 — чи зростуть доходи українців наступного року

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні кадровий портал robota.ua провів щорічне опитування роботодавців, щоб з’ясувати, чи підвищували вони зарплати у 2024 році та які плани мають на 2025-й. Учасників також запитали про пріоритети у збільшенні винагород, бонуси та пільги.

Про те, як збільшуватимуться зарплати в Україні у 2025 році, йдеться на порталі robota.ua.

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Де підвищують зарплати у 2024 році

У дослідженні взяли участь 221 роботодавець, серед яких 82,8% — українські компанії, а 17,2% — із іноземним капіталом. Опитані представляють бізнеси різних розмірів, що забезпечує повне відображення ринку праці України.

Підвищення зарплат в Україні в 2024 році. Джерело: robota.ua

Більшість компаній підвищили зарплати своїм працівникам цього року. Зокрема, 58% українських бізнесів і 60% компаній з іноземним капіталом збільшили виплати всім співробітникам. Ще 21% українських і 20% іноземних підприємств підвищили зарплату більш ніж половині штату. Лише 7–8% роботодавців не переглядали оклади.

Пріоритети у підвищенні зарплат відрізняються: українські компанії найчастіше збільшують винагороду рівномірно для всіх працівників (44%), тоді як іноземні бізнеси орієнтуються на результати роботи (55%). Посада впливає на оклади рідше: це враховують 17% українських і 18% іноземних компаній.

Які додаткові пільги пропонують роботодавці

Найпоширеніші пільги для працівників — фінансові бонуси за результати роботи та навчання коштом компанії. Медичне страхування пропонують 66% компаній з іноземним капіталом, але лише 28% українських.

Серед інших бонусів — корпоративний транспорт, харчування, знижки на продукцію, спортзал і допомога в облаштуванні "домашнього офісу". Загалом компанії з іноземним капіталом надають більше пільг: 5% із них навіть пропонують страхування життя.

Водночас 8% українських і 5% іноземних роботодавців взагалі не пропонують жодних додаткових переваг.

Бонуси та пільги, які надають роботодавці в Україні. Джерело: robota.ua

Чи зростуть зарплати наступного року

Плани роботодавців на 2025 рік мають оптимістичний вигляд: 67% українських компаній і 71% бізнесів з іноземним капіталом планують підвищувати зарплати. Ще 27% і 24% відповідно розглядають таку можливість, але остаточного рішення поки немає. Лише 5–6% підприємств не планують переглядати оклади.

У 2025 році більшість компаній планують одну хвилю підвищення зарплат: 56% українських і 72% іноземних бізнесів. Дві хвилі планують 40% українських і 22% іноземних компаній, а три — лише 2% і 6% відповідно. Чотири хвилі підвищень майже ніхто не планує. Найпоширеніший час для змін — перший квартал або перший і третій квартали.

Підвищення зарплат в Україні в 2025 року. Джерело: robota.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, наступного року сімейні лікарі зможуть отримувати більші зарплати завдяки підвищенню капітаційної ставки. Це дозволить медикам отримувати гідну оплату за якісне обслуговування пацієнтів, що сприятиме покращенню рівня медичних послуг.

Ми також писали, що з 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл в Україні отримуватимуть щомісячну доплату у 1 300 грн, а з 1 вересня ця сума зросте до 2 600 грн. Надбавка стосуватиметься не лише вчителів, а й шкільних психологів, керівників гуртків та вихователів груп продовженого дня.