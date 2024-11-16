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Зарплати банкірів — скільки заробляє керівництво відомих банків

16 листопада 2024 14:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Банкіри заробляють більше президента — які зарплати у керівників популярних банків
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У жовтні найвищі зарплати серед працівників державних банків в Україні отримували члени правління ПриватБанку. Якщо в вересні їхня місячна винагорода складала до 1 млн грн, то в жовтні вона зросла до 3 млн грн.

Про це йдеться в звітах, які на вимогу закону опублікували банки, повідомляє OBOZ.UA

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Зарплати в ПриватБанку зазнали найбільшого зростання. У жовтні, після обрання нового голови правління, витрати на винагороди суттєво збільшились. Основна зарплата голови правління зросла з 1 до 2 млн грн. Окрім того, один з членів правління заробив майже 3 млн грн, що втричі більше, ніж у вересні.

Які зарплати отримують керівники ПриватБанку
Зарплати в ПриватБанку. Джерело: скриншот

У жовтні голова правління Ощадбанку отримав 1,1 млн грн (до сплати податків). Зарплата голови не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Більшість інших членів правління отримали по 800 тис. грн.

Які зарплати платять в Ощадбанку
Зарплати в Ощадбанку. Джерело: скриншот

В Укргазбанку найбільшу винагороду за жовтень 2024 року отримав один із членів правління — 1,4 млн грн (до утримання податків). Водночас в.о. голови правління банку заробив 1 млн грн. Сума винагороди включає відпускні, компенсацію за невикористану відпустку при звільненні та витрати на відрядження.

Які зарплати в Укргазбанку
Зарплати в Укргазбанку. Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, рівень заробітної плати фармацевтів в Україні помітно залежить від регіону та професійної підготовки. У мегаполісах і промислово розвинених областях середні доходи спеціалістів цієї сфери значно вищі.

Ми також писали, що в 2024 році заробітні плати агрономів в Україні дещо зросли, порівняно з аналогічним періодом торік. На різних платформах та компаніях середні зарплати аграріїв відрізняються, все залежить від посад та обов'язків.

зарплати ПриватБанк Ощадбанк гроші банки Укргазбанк

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