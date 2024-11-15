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Скільки заробляють агрономи в Україні — названо суми

15 листопада 2024 10:51
Карина Приходько - Редактор
Яку зарплату мають агрономи — названо актуальні суми
Аграрій на полі. Ілюстративне фото: Agrodream
Карина Приходько - Редактор

У 2024 році заробітні плати агрономів в Україні дещо зросли, порівняно з аналогічним періодом торік. На різних платформах та компаніях середні зарплати аграріїв відрізняються, все залежить від посад та обов'язків.

Які зарплати в агрономів у 2024 році, повідомив Agroportal

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Скільки заробляють агрономи в Україні

Зазначається, що компанія Agrohub провела дослідження різних посад агрономічної служби, де взяли участь вісім великих та середніх агрохолдингів. Їхній сумарний земельний банк нараховує понад 1,5 га.

Результати показали, що в середньому аграрії отримають наступні заробітні плати:

  • головний агроном (без врахування бонусів) отримує 108 тисяч гривень в місяць;
  • провідний агроном — 67 тисяч гривень;
  • лінійний агроном — 32,3 тисячі гривень. 

Порівняно з минулим роком, зарплати агрономів дещо зросли, адже у цей самий період 2023 року головний агроном отримував близько 90 тисяч гривень на місяць, провідний — 50 тисяч гривень, а рядовий агроном в місяць мав близько 30 тисяч гривень. 

які зарплати в агрономів
Середні зарплати в агрономів. Фото: agroportal.ua

Крім того, дослідження показало, що зараз агрокомпанії більше фокусуються на впроваджені точного землеробства та поглибленні агрономічної аналітики, а не на укрупненні земельних масивів. В результаті нових тенденцій в агросфері з'явилася нова посада — агроном-дослідник. Середня зарплата такого працівника складає близько 42,6 тисячі гривень на місяць. 

Зазначається, що окрім заробітних плат, агрономи можуть отримувати додаткові бонуси, які виплачуються після завершення продажів і рахуються певною кількістю окладів (залежить від політики компанії). 

Який персонал переважає на агроринку

За даними Agroportal, один головний агроном в середньому обслуговує 33 тис. га, провідний — 10 тис. га, лінійний — 2,9 тис. га. Минулого року результати були такими ж. Крім того, агроринок розвивається, адже на ньому зростає кількість молодих спеціалістів — до 25 років. 

"Таким чином будується певний кадровий резерв, який буде зростати та рухатись у вищу категорію менеджменту, і цей рух вже видно у динаміці. Якщо кількість лінійних агрономів віком до 25 років і цього, і минулого року зберігається на рівні 27%, то головних агрономів в такому віці у 2023 не було взагалі, а цьогорічне дослідження фіксує 2%. До того ж ці 2% — жінки, а торік жінок серед цієї посади в рамках дослідження не було також", — йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні суттєво зросли ціни на сільськогосподарську землю. Зокрема, зараз один гектар землі можна купити за 47 тисяч гривень. 

зарплати гроші Україна врожай аграрії

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