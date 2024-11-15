Зарплати фармацевтів-2024 — як відрізняються виплати в регіонах

Фармацевт в аптеці. Фото: УНІАН

Рівень заробітної плати фармацевтів в Україні помітно залежить від регіону та професійної підготовки. У мегаполісах і промислово розвинених областях середні доходи спеціалістів цієї сфери значно вищі.

Про це розповідає The Pharma Media.

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Зазначено, що за даними порталів з пошуку роботи, середня річна зарплата фармацевтів в Україні станом на середину листопада 2024 року становить близько 141 132 грн. Це відповідає приблизно 11 761 грн на місяць або 73,51 грн за годину. Річні доходи у цій професії варіюються від мінімальних 128 532 грн до максимальних 160 320 грн.

Рівень зарплат фармацевтів в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищі заробітки зафіксовано у великих містах та економічно розвинених областях:

Київ — 15 800 грн на місяць;

Київська область — 20 100 грн на місяць;

Львівська область — 12 000 грн на місяць;

Харківська область — 11 000 грн на місяць.

Розмір зарплати фармацевтів залежить від кількох чинників: професійного досвіду, рівня кваліфікації, спеціалізації та типу медичного закладу. Приватні аптеки зазвичай пропонують вищу оплату праці порівняно з державними установами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в 2024 році заробітні плати агрономів в Україні дещо зросли порівняно з минулим роком. Рівень доходів у цій сфері значно варіюється залежно від посадових обов’язків та вимог конкретних компаній чи платформ.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів України відклав реалізацію постанови, ухваленої в липні 2019 року. Цей документ передбачав підвищення мінімального окладу для вчителів до рівня, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам.