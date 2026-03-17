Фурса назвал главный недостаток программы кэшбэка за топливо

Фурса назвал главный недостаток программы кэшбэка за топливо

Дата публикации 17 марта 2026 15:50
Фурса назвал главный недостаток программы кэшбэка за топливо
Автомобиль белого цвета и заправщик на одной из АЗС в Украине. Фото: УНИАН

Экономист Сергей Фурса считает, что государству не следовало вводить для украинцев кэшбек на топливо. Он отметил, что цены растут по всему миру. Несмотря на это, ни одна страна, кроме Украины, не ввела подобных программ.

Об этом он сказал в эфире телеканала Перший, передает Новини.LIVE.

Реклама
Что не так с кэшбеком на топливо

По его словам, подорожание топлива — объективный процесс, ведь в начале года нефть Brent стоила 63 доллара за баррель, а теперь 100 долларов за баррель.

"Это безумный рост, который не может не привести к подорожанию топлива", — подчеркнул он.

В то же время в Европе цены на топливо не сдерживают. Например, как пояснил экономист, в Дании ранее обратились к водителям с просьбой реже пользоваться автомобилями из-за подорожания бензина и других видов топлива. Тогда как в Украине пошли другим путем.

"Больше всего бензина потребляют дорогие автомобили, с двигателями по 6 литров. И получается, что пенсионеры, у которых нет автомобилей — они пользуются общественным транспортом, и они заплатят за того, кто ездит на Мерседесе", — сказал он.

Сергей Фурса подчеркнул, что неправильно заставлять бедных людей платить за богатых. Это очень неправильный посыл.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда люди, которые не пользуются автомобилями, будут платить за то, чтобы другие люди, очевидно богаче их, пользовались автомобилями", — подчеркнул экономист Сергей Фурса.

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что нефть не подорожает до 200 долларов за баррель. По его словам, платить такую цену за "черное золото" не захочет ни одна из стран.

"Кто будет покупать нефть по 200 долларов за баррель, что из нее можно будет производить, что из нее продать при такой себестоимости?", — отметил финансовый аналитик.

По мнению эксперта, если Ормузский пролив окажется под полной блокировкой, даже тогда нефть подорожает лишь до 120 долларов за баррель.

Также мы рассказывали, глобальный кризис из-за войны в Иране вполне реален. Известно, что может ускорить катастрофу.

Частые вопросы

Какие цены на заправках?

Бензин марки А-95+ на заправках OKKO и WOG продается по 73,99 гривен за литр. Бензин А-95 является самым дешевым на БРСМ-Нафта — 67,69 гривен за литр. Почти 50 гривен за литр газа придется заплатить на заправках OKKO. А дизтопливо на Укрнафте стоит 73,99 за литр.

Какие цены на топливо в Украине?

Средние цены на топливо по стране по состоянию на 16 марта были такими:

  • бензин А-95 премиум — 72,72 гривны за литр;
  • бензин А-95 — 69,31 гривны за литр;
  • бензин А-92 — 66,20 гривны за литр.

Зато дизельное топливо стоило 76,76 гривен за литр.

цены на топливо цены в Украине топливо Цены на топливо Национальный кэшбек
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

