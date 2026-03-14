Главная Финансы Эксперт сказал, когда будет мировой кризис в экономике из-за войны в Иране

Эксперт сказал, когда будет мировой кризис в экономике из-за войны в Иране

Дата публикации 14 марта 2026 19:20
Эксперт сказал, когда вспыхнет мировой экономический кризис из-за войны в Иране
Нефтяной танкер в море. Фото: УНИАН

Экономический кризис в Европейском Союзе и других странах мира обострится, если Ормузский пролив полностью перекроют на 3 месяца. Однако первые проблемы с глобальной экономикой могут проявиться уже через месяц. При этом США и Китай еще до начала войны на Ближнем Востоке начали наращивать свои стратегические резервы нефти.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ.

Экономический кризис из-за нефти и войны на Ближнем Востоке

По словам эксперта, ежедневно через Ормузский пролив транспортируют по 20 млн баррелей нефти. Даже если индийским или китайским танкерам позволят точечно вывозить сырье — это лишь отсрочит катастрофу.

"Настоящая ловушка для Запада заключается в том, что Европа критически зависит не только от "черного золота", но и от катарского сжиженного газа, который транспортируется по этой же заблокированной артерии", — рассказал Алексей Кущ.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Ранее финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что цены на топливо в Украине могут вырасти до 100 гривен за литр. Он пояснил, что ситуация на заправках тотально зависит от глобальной геополитики, и если президент США Дональд Трамп прекратит воевать с Ираном, то мировые цены на нефть быстро вернутся к довоенным показателям.

"Но если война будет продолжаться, цена на нефть на мировых рынках будет расти. Тогда те цены, которые сейчас на заправках, это далеко еще не те цены, которые будут... Мы увидим и 100 гривен на стелах АЗС", — сказал аналитик.

Кущ добавил, что украинское правительство своими попытками унять цены на топливо лишь доказало собственную беспомощность.

Напомним, за один день войны с Ираном США тратят 850 млн долларов. Наибольшие убытки сейчас несут ОАЭ — 1 млрд долларов из-за оттока туристов, простоя аэропортов. Также мы писали, что военные действия Америки в Иране влияют на украинскую экономику. Последствия будут зависеть от того, как долго будут продолжаться боевые действия.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
