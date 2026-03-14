В Украине появятся лимиты на Национальный кэшбек

Дата публикации 14 марта 2026 15:53
Кабмин Украины, вероятно, введет ограничения на кэшбек на топливо. Для всех водителей установят фиксированную сумму. Она не будет зависеть от объемов купленного бензина или дизеля.

Об этом стало известно из комментария коммуникационера Кабмина Ивана Пальчевского под одним из сообщений в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Подробнее о лимитах на кэшбэк

Из информации Пальчевского следует, что появится ограничение на кэшбэк. Правительство якобы позволит водителям получать фиксированную сумму, которую можно "вернуть". Она не будет меняться независимо от того, сколько литров топлива купил автовладелец.

"По этой программе планируется ограничение 1 000 грн на потребителя в месяц", — говорится в комментарии Пальчевского.

Так он ответил на сообщение главы Центра экономической стратегии, который в своей публикации сообщал, что банки будут ограничивать кэшбек на топливо в 500 гривен в месяц. Он отмечал, что банкам приходится делиться собственными деньгами, тогда как государство может себе позволить выплачивать больший кэшбек.

Подробнее о программе кэшбэк на топливо

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что кэшбек вводят до 1 мая 2026 года на всех украинских автозаправочных коплексах (АЗС). Водителям будут предлагать разные условия кэшбека — это будет зависеть от вида топлива.

  • 15% — на дизельное топливо;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.

Выплаты будут выполняться по схеме программы "Национальный кэшбэк".

Ранее мы писали, что в Украине может возникнуть дефицит топлива. Известно, когда и почему это может произойти. Также рассказывали, что аналитики прогнозируют, что дизель вполне может пересечь границу в 70 гривен, однако выше 80 цена вряд ли поднимется.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
