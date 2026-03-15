Эксперт спрогнозировал цену на нефть, если война в Иране затянется

Цены на нефть остаются нестабильными из-за войны на Ближнем Востоке. Вооруженный конфликт может вызвать новый мировой кризис, если цена на баррель нефти вырастет до 200 долларов. Впрочем, пока такой катастрофический сценарий маловероятен.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ.

Сколько может стоить нефть

По его словам, даже если Ормузский пролив полностью заблокируют, а нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива уничтожат, тогда нефть подорожает до 120 долларов за баррель, с возможность превышения этого горизонта до, например, 150 долларов за баррель.

"Потом будет отскок назад потому, что параметры мировой экономики не выдержат нефть по 200 долларов", — сказал эксперт.

Алексей Кущ пояснил, что когда нефть дорожает — это приводит к экономической рецессии, которая:

"охлаждает" производство;

приводит к остановке предприятий;

провоцирует рост безработицы;

сокращает потребление нефти.

"Кто будет покупать нефть по 200 долларов за баррель, что из нее можно будет производить, что из нее продать при такой себестоимости?", — отметил финансовый аналитик.

Алексей Кущ прогнозирует, что даже при худшеш сценарии баррель нефти будет стоить от 120 до 150 долларов.

Сколько в Украине стоят бензин, газ и дизель

В городах цены на пальше оставались высокими. Например, в Киеве по состоянию на 14 марта средняя стоимость топлива была такой:

А-95+ — 73,06 грн/л;

А-95 — 69,25 грн/л;

А-92 — 67,73 грн/л;

дизельное топливо - 74,98 грн/л;

газ — 42,00 грн/л.

А в Харькове на АЗС водителям предлагали покупать топливо по таким ценам:

А-95+ — 72,22 грн/л;

А-95 — 68,47 грн/л;

А-92 — 65,96 грн/л;

дизельное топливо — 73,86 грн/л.

Газ стоил 42,34 грн/л.

Ранее мы рассказывали, что мир оказался на пороге глобального кризиса из-за войны в Иране. Ситуация ухудшится, если Ормузский пролив — важнейшую артерию для транспортировки нефти и сжиженного газа, полностью заблокируют на 3 месяца. Также писали о последствиях для украинской экономки от боевых действий в Иране. Все будет зависеть от того, как долго продлится война.