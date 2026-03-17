Фурса назвав головний недолік програми кешбек за пальне

Автомобіль білого кольору й заправник на одній із АЗС в Україні. Фото: УНІАН

Економіст Сергій Фурса вважає, що державі не слід було запроваджувати для українців кешбек на пальне. Він наголосив на тому, що ціни зростають по всьому світу. Попри це, жодна країна, крім України, не запровадила схожих програм.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Перший.

За його словами, подорожчання пального — об’єктивний процес, адже на початку року нафта Brent коштувала 63 долари за барель, а тепер 100 доларів за барель.

"Це шалене зростання, яке не може не призвести до подорожчання пального", — підкреслив він.

Водночас в Європі ціни на пальне не стримують. Наприклад, як пояснив економіст, в Данії раніше звернулися до водіїв з проханням рідше користуватися автівками через подорожчання бензину та інших видів палива. Тоді як в Україні пішли іншим шляхом.

"Найбільше бензину споживають дорогі автомобілі, з двигунами по 6 літрів. І виходить, що пенсіонери, у яких немає автівок — вони користуються громадським транспортом, і вони заплатять за того, хто їздить на Мерседесі", — сказав він.

Сергій Фурса підкреслив, що неправильно змушувати бідних людей платити за багатих. Це дуже неправильний посил.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли люди, які не користують автомобілями, платитимуть за те, щоб інші люди, очевидно заможніші за них, користувалися автомобілями", — підкреслив економіст Сергій Фурса.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що нафта не подорожчає до 200 доларів за барель. За його словами, платити таку ціну за "чорне золото" не захоче жодна з країн.

"Хто купуватиме нафту по 200 доларів за барель, що з неї можна буде виробляти, що з неї продати при такій собівартості?", — зауважив фінансовий аналітик.

На думку експерта, якщо Ормузька протока опиниться під повним блокуванням, навіть тоді нафта подорожчає лише до 120 доларів за барель.

Часті запитання

Які ціни на заправках?

Бензин марки А-95+ на заправках OKKO та WOG продається за 73,99 гривень за літр. Бензин А-95 є найдешевшим на БРСМ-Нафта — 67,69 гривень за літр. Майже 50 гривень за літр газу доведеться заплатити на заправках OKKO. А дизпаливо на Укрнафті коштує 73,99 за літр.

Які ціни на пальне в Україні?

Середні ціни на пальне по країні станом на 16 березня були такими:

бензин А-95 преміум — 72,72 гривні за літр;

бензин А-95 — 69,31 гривні за літр;

бензин А-92 — 66,20 гривні за літр.

Натомість дизельне пальне коштувало 76,76 гривні за літр.