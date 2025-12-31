Видео
Худший год для Brent за пять лет — что произошло в 2025

Худший год для Brent за пять лет — что произошло в 2025

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 18:20
Цены на нефть в 2025 году — почему Brent и WTI показали наибольшее падение с 2020 года
Добыча нефти. Фото: Pixabay

Мировые цены на нефть встречают начало 2026 года в глубоком минусе. За год рынок так и не смог оправился от избыточного предложения, войны и санкций.

По итогам года Brent и WTI потеряли более 15%, что стало худшим результатом для нефти с 2020 года, пишет Reuters.

Читайте также:

Худший год для Brent за пять лет

Фьючерсы на Brent в 2025 году упали почти на 18% — это самое существенное годовое падение со времен пандемии. Более того, Brent идет к третьему году подряд со снижением цен. Интересно, что столь длительного "минуса" в истории этого сорта еще не было. Котировки американской WTI, в свою очередь, за год подешевели еще больше, цена потеряла около 19%.

В целом, средние цены на обе бенчмарки в 2025 году стали самыми низкими с 2020 года. По состоянию на 31 декабря Brent торговался вблизи 61,4 доллара за баррель, а WTI около 58 долларов.

Почему нефтерынок не выдержал

В начале года нефть стартовала довольно уверенно из-за жестких санкций США против России вместе с рисками для поставок. Это подталкивало цены вверх.

Но потом OPEC+ ускорила наращивание добычи, а опасения относительно влияния американских пошлин начали давить на спрос.

Какой будет цена нефти в 2026 году

Страны OPEC+ уже поставили на паузу дальнейшее увеличение добычи в первом квартале 2026 года после того, как с апреля вывели на рынок около 2,9 млн баррелей в сутки.

Большинство аналитиков сходятся, что в 2026 году предложение снова будет превышать спрос. При этом оценки разнятся — от почти 4 млн баррелей в сутки по прогнозам МЭА до 2 млн баррелей по расчетам Goldman Sachs.

Аналитики BNP Paribas ожидают, что Brent в первом квартале может опуститься до 55 долларов за баррель, прежде чем стабилизироваться на уровне около 60 долларов в течение 2026 года. А значит OPEC+ придется снова сокращать добычу. Но, как отмечают аналитики, для этого нефть должна упасть еще ниже — в зону около 50 долларов за баррель.

Напомним, что биткоин также завершает этот год в минусе. Первая криптовалюта по итогам 2025-го упала на 7%.

В свою очередь, драгоценные металлы, золото и серебро, наоборот, показали впечатляющий рост и достигли исторических рекордов.

нефть ОПЕК+ Brent WTI баррель
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
