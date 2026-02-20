Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Еще есть время — что нужно сделать украинцам за последнюю неделю зимы

Еще есть время — что нужно сделать украинцам за последнюю неделю зимы

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 17:35
Виплата 1 000 гривен — что нужно сделать с деньгами до 28 февраля
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Те украинцы, которые получили по 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка" в отделениях Укрпошты, должны как можно скорее потратить госпомощь. Причина — приближается дедлайн.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об использовании 1 000 гривен "Зимней поддержки"

Ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины отмечали, что до конца февраля 2026 года использовать 1 000 гривен должны 2 категории людей:

  • получатели пенсий и социальных выплат через Укрпошту, для которых выплату формировали автоматически;
  • те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях почты.

Сначала планировалось, что полученные деньги население использует в декабре 2025 и январе 2026 года. Но потом правительство решило продлить сроки использования помощи — до 28 февраля 2026 года.

Как потратить 1 000 гривен

Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпошты на такие услуги:

  • оплата коммунальных и почтовых услуг;
  • покупка товаров или заказ лекарственных средств именно украинского производства;
  • подписка на газеты или журналы;
  • благотворительность, в частности донаты на поддержку ВСУ.

Можно ли еще оформить выплату в 1 000 гривен

По условиям программы "Зимняя поддержка", заявки заявки на получение помощи от украинцев могли до 24 декабря 2025 года. Поэтому те, кто не успел до этой даты зарегистрироваться в программе, уже не смогут получить деньги.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи у которых низкие доходы, будут обеспечиваться базовой соцпомощью от государства. Речь идет о базовой сумме в 4 500 гривен из которой вычислят помощь на каждого человека в семье. Расчет является следующим:

  • 100% от размера базовой помощи - на первого члена домохозяйства (заявителя);
  • 100% — на каждого ребенка до 18 лет;
  • 100% — на людей с инвалидностью первой-второй группы;
  • 70% — на каждого следующего взрослого человека в семье.

Нормы предусматривают, что от общей суммы вычитается совокупный доход семьи за последние три месяца. Полученная разница — размер выплат.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить финпомощь на сельское хозяйство. Программа предусматривает выплату грантов на суммы от 780 долларов. Еще рассказывали, что общественная организация "Fight For Right" в зимний сезон принимает заявки на выплату денежной помощи для социально незащищенных слоев населения. Известно, кто именно получает помощь.

Укрпошта выплаты деньги тысяча Зеленского госпомощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации