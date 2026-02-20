Виплата 1 000 гривен — что нужно сделать с деньгами до 28 февраля

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Те украинцы, которые получили по 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка" в отделениях Укрпошты, должны как можно скорее потратить госпомощь. Причина — приближается дедлайн.

Подробнее об использовании 1 000 гривен "Зимней поддержки"

Ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины отмечали, что до конца февраля 2026 года использовать 1 000 гривен должны 2 категории людей:

получатели пенсий и социальных выплат через Укрпошту, для которых выплату формировали автоматически;

те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях почты.

Сначала планировалось, что полученные деньги население использует в декабре 2025 и январе 2026 года. Но потом правительство решило продлить сроки использования помощи — до 28 февраля 2026 года.

Как потратить 1 000 гривен

Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпошты на такие услуги:

оплата коммунальных и почтовых услуг;

покупка товаров или заказ лекарственных средств именно украинского производства;

подписка на газеты или журналы;

благотворительность, в частности донаты на поддержку ВСУ.

Можно ли еще оформить выплату в 1 000 гривен

По условиям программы "Зимняя поддержка", заявки заявки на получение помощи от украинцев могли до 24 декабря 2025 года. Поэтому те, кто не успел до этой даты зарегистрироваться в программе, уже не смогут получить деньги.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи у которых низкие доходы, будут обеспечиваться базовой соцпомощью от государства. Речь идет о базовой сумме в 4 500 гривен из которой вычислят помощь на каждого человека в семье. Расчет является следующим:

100% от размера базовой помощи - на первого члена домохозяйства (заявителя);

100% — на каждого ребенка до 18 лет;

100% — на людей с инвалидностью первой-второй группы;

70% — на каждого следующего взрослого человека в семье.

Нормы предусматривают, что от общей суммы вычитается совокупный доход семьи за последние три месяца. Полученная разница — размер выплат.

Нормы предусматривают, что от общей суммы вычитается совокупный доход семьи за последние три месяца. Полученная разница — размер выплат.