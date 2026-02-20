Виплата 1 000 гривен — что нужно сделать с деньгами до 28 февраля

Еще есть время — что нужно сделать украинцам за последнюю неделю зимы
Те украинцы, которые получили по 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка" в отделениях Укрпошты, должны как можно скорее потратить госпомощь. Причина — приближается дедлайн.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Подробнее об использовании 1 000 гривен "Зимней поддержки"
Ранее в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины отмечали, что до конца февраля 2026 года использовать 1 000 гривен должны 2 категории людей:
- получатели пенсий и социальных выплат через Укрпошту, для которых выплату формировали автоматически;
- те, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях почты.
Сначала планировалось, что полученные деньги население использует в декабре 2025 и январе 2026 года. Но потом правительство решило продлить сроки использования помощи — до 28 февраля 2026 года.
Как потратить 1 000 гривен
Полученную выплату можно использовать в отделении Укрпошты на такие услуги:
- оплата коммунальных и почтовых услуг;
- покупка товаров или заказ лекарственных средств именно украинского производства;
- подписка на газеты или журналы;
- благотворительность, в частности донаты на поддержку ВСУ.
Можно ли еще оформить выплату в 1 000 гривен
По условиям программы "Зимняя поддержка", заявки заявки на получение помощи от украинцев могли до 24 декабря 2025 года. Поэтому те, кто не успел до этой даты зарегистрироваться в программе, уже не смогут получить деньги.
Что еще стоит знать
Напомним, семьи у которых низкие доходы, будут обеспечиваться базовой соцпомощью от государства. Речь идет о базовой сумме в 4 500 гривен из которой вычислят помощь на каждого человека в семье. Расчет является следующим:
- 100% от размера базовой помощи - на первого члена домохозяйства (заявителя);
- 100% — на каждого ребенка до 18 лет;
- 100% — на людей с инвалидностью первой-второй группы;
- 70% — на каждого следующего взрослого человека в семье.
Нормы предусматривают, что от общей суммы вычитается совокупный доход семьи за последние три месяца. Полученная разница — размер выплат.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить финпомощь на сельское хозяйство. Программа предусматривает выплату грантов на суммы от 780 долларов. Еще рассказывали, что общественная организация "Fight For Right" в зимний сезон принимает заявки на выплату денежной помощи для социально незащищенных слоев населения. Известно, кто именно получает помощь.
Читайте Новини.LIVE!