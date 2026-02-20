Зимова підтримка — до коли треба витратити 1 000 гривень від держави

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ті українці, які отримали по 1 000 гривень за програмою "Зимова підтримка" у відділеннях Укрпошти, мають якогомога швидше витратити держдопомогу. Причина — незабаром настане дедлайн

Детальніше про використання 1 000 гривень "Зимової підтримки"

Раніше у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України зазначали, що до кінця лютого 2026 року використатити 1 000 гривень повинні 2 категорії людей:

отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату формували автоматично;

ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях пошти.

Спочатку планувалося, що отримані гроші населення використає у грудні 2025 та січні 2026 року. Та потім уряд вирішив продовжити терміни використання допомоги — до 28 лютого 2026 року.

Як витратити 1 000 гривень

Отриману виплату можна використати у відділенні Укрпошти на такі послуги:

оплата комунальних та поштових послуг;

купівля товарів або замовлення лікарських засобів саме українського виробництва;

передплата газет чи журналів;

благодійність, зокрема донати на підтримку ЗСУ.

Чи можна ще оформити виплату в 1 000 гривень

За умовами програми "Зимова підтримка", заявки заявки на отримання допомоги від українців могли до 24 грудня 2025 року. Тож ті, хто не встиг до цієї дати зареєструватися в програмі, вже не зможуть отримати гроші.

Що ще варто знати

Нагадаємо, родини у яких низькі доходи, забезпечуватимуться базовою соцдопомогою від держави. Йдеться про базову суму у 4 500 гривень з якої вирахують допомогу на кожну особу в родині. Розрахунок є таким:

100% від розміру базової допомоги — на першого члена домогосподарства (заявника);

100% — на кожну дитину до 18 років;

100% — на осіб з інвалідністю першої-другої групи;

70% — на кожну наступну дорослу людину в родині.

Норми передбачають, що від загальної суми віднімається сукупний дохід родини за останні три місяці. Отримана різниця — розмір виплат.

Норми передбачають, що від загальної суми віднімається сукупний дохід родини за останні три місяці. Отримана різниця — розмір виплат.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати фіндопомогу на сільське господарство. Програма передбачає виплату грантів на суми від 780 доларів.