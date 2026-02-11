Выплаты для людей с инвалидностью — где и кому доступна помощь на аренду и коммуналку

Денежная помощь для людей с инвалидностью — где предоставляют в феврале
Общественная организация "Fight For Right" этой зимой принимает заявки на предоставление финансовой помощи от уязвимых категорий граждан. Выплаты предусмотрены для тех, кто из-за войны переехал, и нуждается в средствах на аренду жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Где и кому доступна помощь на аренду и коммуналку
Зарегистрироваться в программе помощи могут граждане, которые сейчас проживают в Запорожской или Днепропетровской областях. Выплаты предоставят только лицам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.
"Общественная организация Fight For Right (FFR) в партнерстве с Fund for Local Development (FLD) и международной гуманитарной организацией Première Urgence Internationale (PUI) реализует проект по оказанию финансовой помощи для поддержки жилищных потребностей", — говорится в сообщении.
Целью соответствующей программы является оказание поддержки тем, кто был вынужден уехать из Донецкой области и других опасных регионов, и нуждаются в деньгах на аренду и оплату коммунальных счетов.
Сейчас многие такие граждане живут во временных приютах, общежитиях при отсутствии надлежащих условий.
Какие условия предоставления финпомощи
По информации организаторов, за помощью могут обратиться граждане с инвалидностью и лица с ограниченной мобильностью, у которых:
- Есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- Официальные документы с подтверждением повреждения или уничтожения жилья из-за боевых действий.
Для этого нужно подать специальную онлайн-анкету. Однако ее заполнение не является гарантией предоставления помощи, речь идет об этапе предварительного отбора.
После этого организаторы проекта позвонят отобранным заявителями, чтобы уточнить информацию и проверить представленные документы.
Программа предусматривает, что граждане могут получить денежную помощь на покрытие расходов, связанных с проживанием, в частности на аренду жилья и коммунальные услуги, до шести месяцев.
Другая помощь на коммунальные услуги для людей с инвалидностью
Также действует программа по предоставлению денежной помощи на жилищно-коммунальные услуги в городе Днепр. Ее реализует местная власть. Поддержка предусмотрена для семей, в которых есть лица с инвалидностью:
- гражданам с инвалидностью I группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);
- гражданам с инвалидностью II группы с детства;
- несовершеннолетним детям с инвалидностью.
За соответствующей поддержкой можно обращаться в случае отсутствия субсидий или льгот в Департамент социальной политики горсовета.
