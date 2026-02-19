Відео
Головна Фінанси Право на пенсію — у кого сума сягає половини зарплати

Право на пенсію — у кого сума сягає половини зарплати

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 06:10
Пенсії в Україні — які посади дадуть право на суму у понад половини зарплати
Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні на вищий розмір пенсії можуть розраховувати державні службовці. Йдеться про виплату у розмірі 60% від суми заробітної плати, тоді як для більшості громадян пенсія не може перевищувати 30% від зарплати.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на закон №889 "Про держслужбу".

Читайте також:

Правила призначення пенсій держслужбовцям

Державна служба є професійною діяльністю осіб, які працюють у держорганах та апараті з метою виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок держкоштів. Така категорія громадян отримує виплати за особливими правилами:  у розмірі 60% від суми заробітної плати.

Питання призначення пенсійних виплат регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".  

Пенсію держслужбовцям надають у разі, якщо станом на 1 травня 2016 року:

  • громадянин накопичив мінімально десять років стажу на посадах категорій посад держслужби, що визначені у законі №3723 та уряду, та станом на вищезазначену дату були держслужбовцем;
  • накопичив мінімально 20 років стажу на посадах державної служби, без прив'язки до факту роботи на вищевказану дату.

Право на пенсійну виплату мають:

  • чоловіки, які досягнули 62 років;
  • жінки, які досягнули пенсійного віку за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

Які посади дадуть право на пенсію держслужбовця

Зокрема, держслужба в держорганах передбачає посади, що поділяються на категорії та підкатегорії залежно від характеру та обсягу повноважень.

До категорії "А" (вищий корпус держслужби) входять такі посади:

  • керівник апарату ВРУ та його заступники;
  • керівник апарату (секретаріату);
  • держсекретар Кабінету Міністрів та його заступники, державні секретарі міністерств;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами  уряду, заступники;
  • керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та заступники.

До категорії "Б" належать такі посади:

  • керівники та заступники керівників держорганів, юрисдикція яких охоплює м. Київ, райони, райони у містах, міста обласного значення.

Категорія "В": 

  • входять інші посади держслужби, не віднесені до категорій "А" та "Б".

У зарплату державного службовця держоргану, що пройшов класифікацію посад держслужби, входить:

  • посадовий оклад;
  • надбавка за ранг державного службовця;
  • надбавка за вислугу років;
  • місячна/квартальна премія;
  • компенсація за додаткові навантаження чи компенсації за вакантною посадою;
  • матеріальна допомога, що виплачують, коли надають оплачувану відпустку;
  • грошова допомога на соціально-побутові питання;
  • інші доплати, передбачені законодавством.

Що ще варто знати про держслужбу

У 2026 році оплата праці держслужбовців відбувається на основі класифікації посад. Згідно з новим підходом, кожну посаду відноситимуть до певної "сім’ї" та рівня, а розмір окладу залежатиме від складності функцій, відповідальності та юрисдикції органу.

З січня зарплата держслужбовців зросла, оскільки оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який підвищився до 3 328 грн. Вона має становити мінімум 2,5 прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що цьогоріч пенсіонери можуть отримувати не лише базову пенсію, а й спеціальні доплати. Йдеться про додаткові роки страхового стажу понад встановлену норму, розмір якого зріс. 

Ще повідомлялося, що з 1 березня непрацездатні рідні загиблих захисників або зниклих безвісти військових, а також діти таких громадян, отримають значно вищі виплати. При цьому відповідні суми будуть підлягати щорічній індексації.

виплати пенсії ПФУ пенсіонери гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
