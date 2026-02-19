Пенсії в Україні — які посади дадуть право на суму у понад половини зарплати

Право на пенсію — у кого сума сягає половини зарплати
В Україні на вищий розмір пенсії можуть розраховувати державні службовці. Йдеться про виплату у розмірі 60% від суми заробітної плати, тоді як для більшості громадян пенсія не може перевищувати 30% від зарплати.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на закон №889 "Про держслужбу".
Правила призначення пенсій держслужбовцям
Державна служба є професійною діяльністю осіб, які працюють у держорганах та апараті з метою виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок держкоштів. Така категорія громадян отримує виплати за особливими правилами: у розмірі 60% від суми заробітної плати.
Питання призначення пенсійних виплат регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Пенсію держслужбовцям надають у разі, якщо станом на 1 травня 2016 року:
- громадянин накопичив мінімально десять років стажу на посадах категорій посад держслужби, що визначені у законі №3723 та уряду, та станом на вищезазначену дату були держслужбовцем;
- накопичив мінімально 20 років стажу на посадах державної служби, без прив'язки до факту роботи на вищевказану дату.
Право на пенсійну виплату мають:
- чоловіки, які досягнули 62 років;
- жінки, які досягнули пенсійного віку за ст. 26 закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".
Які посади дадуть право на пенсію держслужбовця
Зокрема, держслужба в держорганах передбачає посади, що поділяються на категорії та підкатегорії залежно від характеру та обсягу повноважень.
До категорії "А" (вищий корпус держслужби) входять такі посади:
- керівник апарату ВРУ та його заступники;
- керівник апарату (секретаріату);
- держсекретар Кабінету Міністрів та його заступники, державні секретарі міністерств;
- керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами уряду, заступники;
- керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та заступники, керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та заступники.
До категорії "Б" належать такі посади:
- керівники та заступники керівників держорганів, юрисдикція яких охоплює м. Київ, райони, райони у містах, міста обласного значення.
Категорія "В":
- входять інші посади держслужби, не віднесені до категорій "А" та "Б".
У зарплату державного службовця держоргану, що пройшов класифікацію посад держслужби, входить:
- посадовий оклад;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років;
- місячна/квартальна премія;
- компенсація за додаткові навантаження чи компенсації за вакантною посадою;
- матеріальна допомога, що виплачують, коли надають оплачувану відпустку;
- грошова допомога на соціально-побутові питання;
- інші доплати, передбачені законодавством.
Що ще варто знати про держслужбу
У 2026 році оплата праці держслужбовців відбувається на основі класифікації посад. Згідно з новим підходом, кожну посаду відноситимуть до певної "сім’ї" та рівня, а розмір окладу залежатиме від складності функцій, відповідальності та юрисдикції органу.
З січня зарплата держслужбовців зросла, оскільки оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який підвищився до 3 328 грн. Вона має становити мінімум 2,5 прожиткового мінімуму.
