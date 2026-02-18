Выплаты в Украине — кто может оформить базовые выплаты в 4 500 грн в феврале

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине продолжает действовать правительственный проект, предусматривающий предоставление семьям с низкими доходами базовой денежной помощи в 4,5 тыс. грн. Известно, кто имеет право, как считают и как подать заявку на новые выплаты.

Кто может обратиться за базовой выплатой в 4 500 грн в феврале

Речь идет о новом подходе в оказании поддержки малообеспеченным семьям, предусматривающем объединение нескольких социальных выплат в единую. Согласно ему, продолжительность предоставления поддержки составляет не менее шести месяцев. В случае дальнейшего соответствия условиям помощь могут продлить в автоматическом режиме.

Предусмотрены четкие критерии, которые дают право гражданам претендовать на соответствующие выплаты. Согласно правилам, 4,5 тыс. грн является базовой суммой, из которой вычисляют помощь на каждого человека в семье. Подход следующий:

100% от размера базовой помощи (4,5 тыс. грн) — на первого члена домохозяйства (заявителя); 100% — на каждого ребенка до 18 лет; 100% — на лиц с инвалидностью первой-второй группы; 70% — на каждого следующего взрослого человека в семье.

По нормам, от общей суммы должны вычесть совокупный доход семьи за последние три месяца. Полученная разница станет размером выплаты.

Относительно оформления таких выплат, то это можно сделать в сервисном центре ПФУ. Те, кто уже получает некоторые виды соцподдержки, могут подать запрос через приложение госуслуг "Дія".

При подаче необходимо указать персональную информацию о составе семьи, доходах и имуществе. Данные будут проверять через государственные реестры.

Обращаться онлайн за назначением выплат сейчас могут:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери несовершеннолетних детей.

Остальные категории граждан могут обращаться за оформлением помощи лично.

Правила предоставления помощи для лиц предпенсионного возраста

Для граждан, которым исполнилось 60 лет, однако не хватает достаточного количества стажа, определение выплат происходит по отдельным правилам. Так, размер базовой величины будет уменьшаться в зависимости от объема стажа:

до 10 лет — 53% от базового размера пособия;

от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%;

от 30 лет — 88%.

Что еще стоит знать о базовой помощи

Проект предусматривает четкие ограничения в предоставлении помощи, государство проверяет не только доход, но и имущественное положение, поэтому некоторым грозит отказ. Выплаты не смогут назначить, если:

в домохозяйстве есть трудоспособные взрослые, которые более чем квартал не работают, не проходят обучение, не занимаются предпринимательской деятельностью, не служат в армии и не зарегистрированы в Центре занятости, за исключением ухода за лицом с инвалидностью;

один из членов домохозяйства за последний год приобрел имущество/осуществил покупку на более чем 100 тыс. грн (недвижимость, транспорт, валюта, ценные бумаги);

на депозите есть более чем 100 тыс. грн или аналогичная сумма в облигациях;

имеется вторая квартира/дом (за исключением временно оккупированных территорий, зон боевых действий или разрушенного жилья);

в семье есть больше, чем одно авто в возрасте до 15 лет.

