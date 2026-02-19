Видео
Денежная помощь от 780 долларов — кому доступны гранты зимой

Денежная помощь от 780 долларов — кому доступны гранты зимой

ru
Дата публикации 19 февраля 2026 11:00
Выплаты от 780 долларов - кому доступна грантовая помощь в конце зимы
Женщина и мужчина с компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце зимы в Украине реализуют проект, предусматривающий оказание поддержки для сельского хозяйства под названием "FARM". В его рамках украинцам предоставят финансовые гранты от около 780 долларов.

О том, кто и где может принять участие в проекте, информирует издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому доступна грантовая помощь в конце зимы

Новый проект FARM воплощает в феврале 2026 года благотворительная организация "Caritas-Spes Ukraine", которая является религиозной миссией Римско-Католической Церкви. Речь идет об одной из крупнейших благотворительных организаций, занимающейся оказанием помощи для уязвимых слоев украинского населения.

Инициатива призвана поддержать сельское хозяйство во время войны. Предполагается оказание поддержки на восстановление или развитие.

"Приглашаем Вас заполнить форму предварительной регистрации для участия в проекте FARM (Содействие аграрному восстановлению для сельских домохозяйств). Эта поддержка поможет домохозяйствам приобрести высококачественные семена, удобрения, корма для скота и необходимую сельскохозяйственную технику, отремонтировать оросительные системы или помещения для животных, и позволит поддерживать или расширять сельскохозяйственное хозяйство", — сообщают организаторы.

Граждане могут получить разную грантовую помощь, учитывая производственный план:

  1. Размеры грантов стартуют от 778 долларов (33,6 тыс. грн) и достигают 2895 долларов (125 тыс. грн);
  2. Предусмотрены дополнительные гранты от 194 долларов после обучения.

Где реализуют проект и как подать заявку на выплаты

Реализация проекта помощи сельскому домохозяйству происходит в Барвинковской громаде Харьковской области. Он распространяется на такие населенные пункты:

  • с. Ивановка;
  • с. Дмитровка;
  • с. Марьевка;
  • с. Красная Балка.

Зарегистрироваться в программе можно при следующих условиях:

  • есть опыт в области растениеводства или животноводства;
  • занимаются реализацией сельскохозяйственного товара (доля в 40%);
  • есть доступ к землям от 0,15 до 2 га;
  • отсутствует аналогичная поддержка за последние шесть месяцев;
  • не зарегистрированы как ФЛП.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Какая еще есть помощь от Каритас зимой

Также зимой гражданам доступна разноплановая помощь от психологической до денежной от "Каритас Харьков". Программу реализуют при финподдержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в области развития.

Проект позволит предоставить доступ для уязвимых слоев жителей Харьковщины к базовым медицинским, психосоциальным, социальным услугам и к средствам к существованию в прифронтовых громадах.

Для дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 0-800-336-734.

Ранее мы писали, что зимой украинцы могут подать заявки Норвежскому совету по делам беженцев на денежную помощь. Некоторые из граждан получили право повторно обратиться за средствами.

Еще сообщалось, что 19 февраля в Сумской области можно получить финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, средства предоставят пенсионерам и людям с инвалидностью в размере 10,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
