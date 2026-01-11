Цены на кукурузу в Украине после нового года — как подорожала тонна

Деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине с началом 2026 года на рынке фуражной кукурузы продолжается рост цен. В течение последней недели продукция подорожала более чем на 100 гривен.

Об этом пишет АПК-Информ.

Ситуация на рынке фуражной кукурузы

Цены растут из-за того, что аграрии недостаточно аткивно предлагают свою продукцию на рынке. Однако не только по этой причине стоимость меняется чуть ли не ежедневно. Среди других факторов можно выделить:

активный спрос трейдеров;

соответствующая динамика на экспортном рынке.

Цена на кукурузу

Факторы, которые описаны выше, давят на цены спроса на фуражную кукурузу. Так, по состоянию на 11 января ценник на тонну кукурузы колеблется от 8 300 до 9 900 гривен. Отмечается, что с началом года цены выросли на 100 — 400 гривен.

"При этом максимальные цены остаются характерными для южного региона Украины", — говорится в сообщении.

В то же время, на внутреннем рынке фуражной кукурузы царит стабильность. Как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, тонну продукции 11 января можно купить по средней цене в 7 357 гривен.

Примечательно, что эта цена остается неизменной с 3 января.

