Украинцы могут заработать на металлоломе — какой металл выгоднее сдать

Погрузка металлолома. Фото: УНІАН

Украинцы обычно не имеют ясного представления о различных видах лома, поэтому часто пытаются продавать разнообразные ненужные изделия без предварительной сортировки. Однако важно отдавать себе отчет, что цена и спрос зависят от типа металла. Некоторые виды лома являются более востребованными и стоят значительно дороже.

О том, какой металл принимают и что можно подороже продать, рассказывают Новини Pro.

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Металлические сплавы делятся на черные и цветные. К черным относятся железо, сталь и чугун, тогда как цветные включают латунь, алюминий, бронзу и медь. Цветные металлы обычно стоят дороже, поскольку они имеют отличные характеристики, легкие для плавки и более износоустойчивые.

Обычно предприятия принимают все виды металлов для переработки. Чаще украинцы продают такие бытовые изделия:

Подержанные автомобили и детали транспортных средств;

Мотоциклы;

Сельскохозяйственная техника;

Инструменты;

Кухонные принадлежности;

Бытовая техника (например, холодильники);

Радиаторы и другие металлические предметы.

Кроме того, существуют критерии для приема лома. Прежде чем принять металл, оценивается его качество, в частности, проверяются наличие ржавчины, налета и других загрязнений. Если очистить изделие не удается, его стоимость будет ниже, поскольку коррозия свидетельствует о плохом качестве. Относительно цветных металлов пункты приема не принимают лом, если он не очищен от краски и пластика.

Какой лом можно продать подороже

Черный металл продают в Украине по средней цене 3-5 грн/кг, что является очень низким показателем по сравнению со стоимостью цветного лома. Наивысшую цену на переработку имеют никель, медь и латунь. Благодаря своим физическим свойствам, эти металлы помогают сэкономить на добыче нового сырья, поскольку их можно повторно использовать.

Никель оценивается от 150 грн за килограмм, но зачастую предприятия предлагают еще более высокую цену. К примеру, компания "ЗПСплав" покупает его за 250 грн за килограмм. Важно учитывать, что цена на лом зависит от сезонности, объемов сырья и даже региона продаж.

Медь оценивается в Украине от 200 до 280 грн за килограмм, а латунь — от 150 до 170 грн. Рекомендуется заранее звонить по телефону в компании, занимающиеся закупкой металлов, для получения актуальных цен. Это поможет найти самое выгодное предложение из доступных.

Источниками лома могут быть не только бытовая техника, но и мебель, сантехнические изделия, даже предметы декора. Однако важно помнить, что при продаже определенных предметов могут угрожать серьезные последствия. Запрещается сдавать вещи коммунальной собственности, оружие, боеприпасы, чужое имущество, могильные таблички, закрытые емкости, взрывоопасные изделия и другие опасные предметы.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь, латунь и чермет.