Перевести деньги в ПриватБанке с карты на карту — какие тарифы на эту услугу установил банк

Денежные переводы в ПриватБанке — сколько доплачивают клиенты
Клиенты ПриватБанка, если хотят сделать денежный перевод, могут выбрать для этого один из многих способов: в Приват24, через банкомат или терминал самообслуживания. Однако почти за каждый такой перевод клиентам приходится платить комиссии.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова стоимость переводов в ПриватБанке в 2026 году.
Сколько стоит сделать денежный перевод в ПриватБанке
Если речь идет о собственных средствах клиента, как отмечается на сайте финучреждения, тогда тарифы будут следующими:
- на карту Универсальная, Универсальная Gold, премиальную или интернет-карту — 0 гривен;
- на карту для выплат — 0,5% (максимум 50 гривен), комиссию должен оплатить получатель;
- с текущего счета физического лица на Карту для выплат — 1% (0,5% платит отправитель, еще 0,5% - с получателя);
- на депозиты — бесплатно;
- на Приват-вклад — 1% от суммы;
- на услугу накопления Копилка — 1%.
Но если клиент решит перевести кредитные средства, тогда комиссия будет большей:
- на карту Универсальная или Универсальная Gold — 3%;
- на Карту для выплат — 3% + 0,5% (до 50 гривен);
- на счет юридического лица в ПриватБанке - тариф за платеж +3%.
Тарифы с Карты для выплат
Сюда украинцы получают зарплату, пенсию, стипендию или другие соцвыплаты. Для таких карт ПриватБанк установил такие тарифы:
- если переводите деньги на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту — 0 гривен;
- если переводите на другую карту для выплат — 0,5% (до 50 гривен), комиссия за получателем.
Клиенты, которые имеют премиальные карты, за большинство переводов банка не платят, если переводят собственные средства. Если кредитные, тогда:
- на карты Универсальная или Универсальная Gold - тариф составляет 3%;
- на Карту для выплат — 3,5%.
Тарифы по корпоративным картам
Здесь действуют несколько иные тарифы. Например:
- перевод на Карту для выплат — 0,5% (до 50 гривен);
- на счет юридического лица в банке — бесплатно.
Также при осуществлении платежей через телефонную линию 3700 в автоматическом меню взимается дополнительная комиссия - 2 гривны за платеж.
