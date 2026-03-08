Видео
Главная Финансы Денежные переводы в ПриватБанке — сколько доплачивают клиенты

Денежные переводы в ПриватБанке — сколько доплачивают клиенты

Дата публикации 8 марта 2026 07:01
Перевести деньги в ПриватБанке с карты на карту — какие тарифы на эту услугу установил банк
Девушка со смартфоном и человек с банковской карточкой. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Клиенты ПриватБанка, если хотят сделать денежный перевод, могут выбрать для этого один из многих способов: в Приват24, через банкомат или терминал самообслуживания. Однако почти за каждый такой перевод клиентам приходится платить комиссии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова стоимость переводов в ПриватБанке в 2026 году.

Читайте также:

Сколько стоит сделать денежный перевод в ПриватБанке

Если речь идет о собственных средствах клиента, как отмечается на сайте финучреждения, тогда тарифы будут следующими:

  • на карту Универсальная, Универсальная Gold, премиальную или интернет-карту — 0 гривен;
  • на карту для выплат — 0,5% (максимум 50 гривен), комиссию должен оплатить получатель;
  • с текущего счета физического лица на Карту для выплат — 1% (0,5% платит отправитель, еще 0,5% - с получателя);
  • на депозиты — бесплатно;
  • на Приват-вклад — 1% от суммы;
  • на услугу накопления Копилка — 1%.

Но если клиент решит перевести кредитные средства, тогда комиссия будет большей:

  • на карту Универсальная или Универсальная Gold — 3%;
  • на Карту для выплат — 3% + 0,5% (до 50 гривен);
  • на счет юридического лица в ПриватБанке - тариф за платеж +3%.

Тарифы с Карты для выплат

Сюда украинцы получают зарплату, пенсию, стипендию или другие соцвыплаты. Для таких карт ПриватБанк установил такие тарифы:

  • если переводите деньги на Универсальную, Универсальную Gold или интернет-карту — 0 гривен;
  • если переводите на другую карту для выплат — 0,5% (до 50 гривен), комиссия за получателем.

Клиенты, которые имеют премиальные карты, за большинство переводов банка не платят, если переводят собственные средства. Если кредитные, тогда:

  • на карты Универсальная или Универсальная Gold - тариф составляет 3%;
  • на Карту для выплат — 3,5%.

Тарифы по корпоративным картам

Здесь действуют несколько иные тарифы. Например:

  • перевод на Карту для выплат — 0,5% (до 50 гривен);
  • на счет юридического лица в банке — бесплатно.

Также при осуществлении платежей через телефонную линию 3700 в автоматическом меню взимается дополнительная комиссия - 2 гривны за платеж.

Ранее мы писали, какими будут ограничения на операции с наличными в ПриватБанке. Известно, например, сколько денег можно будет снимать в банкоматах в марте 2026 года. Еще рассказывали, как в ПриватБанке не переплачивать за переводы. Экономить можно будет до конца марта этого года.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
