Главная Финансы Переводы в "Приват24" — что изменится после 31 марта

Переводы в "Приват24" — что изменится после 31 марта

Дата публикации 5 марта 2026 07:01
ПриватБанк изменит некоторые тарифы на переводы после 31 марта — подробности
Банковское учреждение и карта. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" изменятся тарифы на некоторые переводы с картами Mastercard в "Приват24". Банк больше не будет предоставлять возможность платить дешевле за такие операции из-за завершения периода действия специального предложения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию этого банковского финучреждения.

Читайте также:

Как изменятся тарифы на переводы в ПриватБанке

Государственный банк в августе 2025 года предоставил клиентам возможность сэкономить на операциях по валютным переводам, однако действие специального предложения подойдет к концу 31 марта 2026 года.

Речь идет о тарифе на международные переводы с картой Mastercard, осуществленные в приложении и портале "Приват24". Размеры комиссий изменили на льготный период так:

  1. 1% вместо 1,5% — за перевод средств с иностранной карты Mastercard на карту Mastercard от ПриватБанка;
  2. 1% вместо 2% — с валютной карты Mastercard от Привата на зарубежную карту Mastercard (минимум 50 грн).

В "Приват24" разрешается отправлять переводы на карту Mastercard любого финучреждения мира, поддерживающего технологию Р2Р, кроме: Канады, США, Японии, Индии (не позволяет внутреннее законодательство); Сирии, Судана, Южного Судана, Ирана, Ирака, Кубы, КНДР, Никарагуа, России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы, Конго, Йемена, Зимбабве, Ливии, Сомали (страны под санкциями).

Ограничения на суммы для переводов в "Приват24"

На соответствующие финансовые операции предусмотрены лимиты. Согласно правилам, осуществлять отправку средств можно исключительно с валютной карты Mastercard от Привата в таком диапазоне:

  • минимальный размер перевода — 10 долларов (эквивалент);
  • максимальный размер перевода — 29,9 тыс. грн (эквивалент).

Совокупный размер денежных переводов на зарубежные карты Mastercard не должен превышать сумму в 100 тыс. грн (эквивалент) для одного клиента за месяц.

Также клиенты могут воспользоваться удобной опцией при осуществлении переводов. Чтобы не вводить каждый раз данные иностранной карты Mastercard, ее достаточно добавить в кошелек в приложении.

Что нужно знать о переводах в ПриватБанке

Также до 5 апреля клиенты ПриватБанка могут получить денежную компенсацию за осуществление международных P2P-переводов с картами Mastercard.

Речь идет о начислении кэшбэка в размере от 250 до 50 тыс. грн, а также суперприза в 100 тыс. грн, который будет разыгран в конце действия специального предложения.

Каждый такой P2P-перевод с картой Mastercard от ПриватБанка автоматически примет участие в акции.

Ограничения на общий размер кэшбэка, на который будет иметь право один участник за период действия программы, не предусмотрены.

Ранее мы писали, что в марте на операции с наличными в ПриватБанке распространяются ограничения. Лимиты различаются в зависимости от канала снятия средств в Украине и за рубежом.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке система может дезинформировать об имеющихся суммах средств на счете. На такие расхождения указали некоторые клиенты банка.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
