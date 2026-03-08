Відео
Україна
Відео

Головна Фінанси Грошові перекази у ПриватБанку — які тарифи діють на усі картки

Грошові перекази у ПриватБанку — які тарифи діють на усі картки

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 07:01
Переказати гроші у ПриватБанку з картки на картку — якою буде комісія
Дівчина зі смартфоном і людина з банківською карткою. Фото: Новини.LIVE, Unsplash

Клієнти ПриватБанку, якщо хочуть здійснити грошовий переказ, можуть обрати для цього один із багатьох способів. Так, у 2026 році операція доступна як у додатку Приват24, так і у терміналах самообслуговування, банкомати або у відділеннях.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є вартість переказів у ПриватБанку у 2026 році.

Читайте також:

Скільки коштує зробити грошовий переказ у ПриватБанку

Якщо йдеться про власні кошти клієнта, як зазначається на сайті фінустанови, тоді тарифи будуть наступними: 

  • на картку Універсальна, Універсальна Gold, преміальну або інтернет-картку — 0 гривень;
  • на Картку для виплат — 0,5% (максимум 50 гривень), комісію має сплатити отримувач;
  • з поточного рахунку фізичної особи на Картку для виплат — 1% (0,5% платить відправник, ще 0,5% — з отримувача);
  • на депозити — безкоштовно;
  • на Приват-вклад — 1% від суми;
  • на послугу накопичення Скарбничка — 1%.

Та якщо клієнт вирішить переказати кредитні кошти, тоді комісія буде більшою: 

  • на картку Універсальна або Універсальна Gold — 3%;
  • на Картку для виплат — 3% + 0,5% (до 50 гривень);
  • на рахунок юридичної особи в ПриватБанку —  тариф за платіж +3%.

Тарифи з Картки для виплат

Сюди українці отримують зарплату, пенсію, стипендію чи інші соцвиплати. Для таких карток ПриватБанк встановив такі тарифи:

  • якщо переказуєте гроші на Універсальну, Універсальну Gold або інтернет-картку — 0 гривень;
  • якщо переказуєте на іншу Картку для виплат — 0,5% (до 50 гривень), комісія за отримувачем.

Клієнти, які мають преміальні картки, за більшість переказів банку не платять, якщо переказують власні кошти. Якщо кредитні, тоді:

  • на картки Універсальна або Універсальна Gold — тариф становить 3%;
  • на Картку для виплат — 3,5%.

Тарифи з корпоративних карток

Тут діють дещо інші тарифи. Наприклад:

  • переказ на Картку для виплат — 0,5% (до 50 гривень);
  • на рахунок юридичної особи у банку — безкоштовно.

Також під час здійснення платежів через телефонну лінію 3700 в автоматичному меню стягується додаткова комісія — 2 гривні за платіж.

Раніше ми писали, якими будуть обмеження на операції з готівкою у ПриватБанку. Відомо, наприклад, скільки грошей можна буде знімати в банкоматах у березні 2026 року. Ще розповідали, як у ПриватБанку не переплачувати за перекази. Економити можна буде до кінця березня цього року. 

тарифи ПриватБанк грошові перекази банк комісія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
