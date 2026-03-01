Видео
Терминалы не выдают наличку — как долго ПриватБанк возвращает деньги

Терминалы не выдают наличку — как долго ПриватБанк возвращает деньги

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 07:00
Клиент ПриватБанка рассказал о проблеме с возвратом денег — что нужно знать о работе терминалов
Человек закрыл лицо руками и банкомат ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

У клиентов ПриватБанка иногда возникают проблемы с получением налички в терминалах. Так, они могут внезапено перестать работать из-за отключения света или другой проблемы, хотя деньги списываются со счета, но банкомат их не выдает.

Такое сообщение появилось на портале Минфин, где можно оставлять отзывы о работе банков.

Подробнее о проблеме с выдачей наличных денег

По словам мужчины, он пытался получить деньги в одном из терминалов самообслуживания. Сначала устройство долго не выдавало запрашиваемую сумму, а затем на экране появилось сообщение о возникновении технических неисправностей.

"Средства должны были автоматически вернуть через 30 минут, но средства не вернулись", — рассказал автор сообщения.

Далее, как рассказал украинец, он подал заявление на возврат денег, в котором было сказано, что результаты инкассации будут известны через 1—7 дней.

"Средства так и не поступают, и теперь сам оператор Приватбанка говорит, что результаты инкассации следует ждать от 3 до 14 дней. Почему-то это никак нельзя ускорить, хотя сумма средств списалась максимальная, которую можно снять за раз - 20 000 гривен", — сказано в сообщении. 

Как вернуть деньги

Обычно заявление на возврат денег сразу обрабатывается банком, а на сайте ПриватБанка можно даже проверить статус заявки на возврат средств.

Как правило, деньги зачисляют на карту клиента:

  • после инкассации нужного банкомата;
  • составления акта о наличии купюр в реджект-кассете.

Это может длиться до двух недель — в зависимости от того, как часто пользуются банкоматом и как быстро в нем закончатся деньги. Так, если банкомат установили в месте, где ежедневно проходят много людей, то инкассаторы могут приехать сюда уже через 2-3 дня. Если же устройство работает в малопосещаемом месте, то инкассацию можно прождать больше недели.

Ранее мы рассказывали, сколько денег можно будет снять с карты ПриватБанка в марте 2026 года. Для клиентов продолжают действовать лимиты на снятие наличных. Еще мы писали, как в ПриватБанке не переплачивать за переводы. Финучреждение установило правила, по которым клиенты могут платить вдвое меньше до конца марта текущего года.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
