Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Операции с наличными деньгами в ПриватБанке — лимиты в марте

Операции с наличными деньгами в ПриватБанке — лимиты в марте

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:01
Снятие наличных в ПриватБанке — какие ждут ограничения в марте
Банковское учреждение и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Операции с наличными средствами в госфинучреждении "ПриватБанк" будут иметь определенные ограничения в марте 2026 года. Клиенты смогут снимать средства в банкоматах, кассах и других каналах в Украине и за рубежом в рамках утвержденных лимитов.

О том, какие особенности будут актуальны в банке, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Правила для операций с наличными в ПриватБанке в марте

Снятие наличных в банкоматах

В марте будет действовать ограничение на снятие наличных средств с карты ПриватБанка через банкоматы в 20 тыс. грн в течение трех часов и 100 тыс. грн в сутки для определенных групп клиентов по требованиям закона о финмониторинге.

В случае снятия денег с банковской карты другого финучреждения — действует ограничение на уровне 20 тыс. грн за один раз и 20 тыс. грн в течение трех часов.

Для услуги "Снять без карты" будут актуальны такие рамки:

  • для первого снятия — 4 тыс. грн/сутки (за одну транзакцию);
  • для дальнейшего снятия — 4 тыс. грн/одна операция, 20 тыс. грн/сутки (максимально пять операций в сутки).

Выдача средств наличных через кассы

Нормы постановления №18 Национального банка Украины (НБУ) предусматривают лимит до 100 тыс. грн/сутки при снятии денег через кассу банка. Для этого необходим предварительный заказ средств в приложении "Приват24" (в меню "Сервисы", "Заказ наличных") или по контактному номеру 3700.

Лимит для снятия средств с карты другого банка составит 20 тыс. грн за одну транзакцию и сутки.

Ограничение на снятие иностранной валюты со счета будет равно 100 тыс. грн (в эквиваленте) в течение суток.

В банковских отделениях в районах, где есть угроза оккупации, выдавать валюту могут исключительно в рамках остатка на счете при наличии наличных средств в кассе.

Другие способы снятия денег

Также в марте будет допускаться возможность снятия денег на кассах торговых точек при оплате приобретенного товара до 6 тыс. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash! Сим23 (до 2 тыс. грн), на автозаправке WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), на АЗС "Укрнафта" (до 5 тыс.грн); в отдельных аптеках.

Выдача наличных за рубежом

За пределами страны в марте останется действие ограничений на снятие наличных денег на уровне в 12,5 тыс. грн в эквиваленте в течение недели.

Лимит для валютных карт (доллар/евро) — не более 100 тыс. грн в эквиваленте в течение суток.

За рубежом предусмотрена комиссия на снятие денег с карт ПриватБанка в размере 2%.

Что еще стоит знать о лимитах в ПриватБанке

Также в банке действует предохранитель на онлайн-расчеты, что позволит обезопасить деньги от несанкционированных списаний.

По правилам финучреждения, такое ограничение предусмотрено для всех карт по умолчанию в размере 2 000 грн в день. Эту сумму можно самостоятельно изменить в приложении "Приват24".

Для этого надо нажать на переключатель "Оплата в Интернете", который будет предусматривать только те расчеты, которые не потребуют подтверждения.

При неактивированной опции "Оплата в Интернете" онлайн-расчеты будут невозможны, кроме тех, которые потребуют подтверждения через SMS-сообщение или приложение".

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили, почему иногда система дезинформирует об имеющихся суммах средств. Такую проблему заметили некоторые клиенты финучреждения.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность не переплачивать за переводы. По правилам банка, вдвое меньше можно будет платить до конца марта текущего года.

ПриватБанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации