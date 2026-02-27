Снятие наличных в ПриватБанке — какие ждут ограничения в марте

Банковское учреждение и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Операции с наличными средствами в госфинучреждении "ПриватБанк" будут иметь определенные ограничения в марте 2026 года. Клиенты смогут снимать средства в банкоматах, кассах и других каналах в Украине и за рубежом в рамках утвержденных лимитов.

О том, какие особенности будут актуальны в банке, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Правила для операций с наличными в ПриватБанке в марте

Снятие наличных в банкоматах

В марте будет действовать ограничение на снятие наличных средств с карты ПриватБанка через банкоматы в 20 тыс. грн в течение трех часов и 100 тыс. грн в сутки для определенных групп клиентов по требованиям закона о финмониторинге.

В случае снятия денег с банковской карты другого финучреждения — действует ограничение на уровне 20 тыс. грн за один раз и 20 тыс. грн в течение трех часов.

Для услуги "Снять без карты" будут актуальны такие рамки:

для первого снятия — 4 тыс. грн/сутки (за одну транзакцию);

для дальнейшего снятия — 4 тыс. грн/одна операция, 20 тыс. грн/сутки (максимально пять операций в сутки).

Выдача средств наличных через кассы

Нормы постановления №18 Национального банка Украины (НБУ) предусматривают лимит до 100 тыс. грн/сутки при снятии денег через кассу банка. Для этого необходим предварительный заказ средств в приложении "Приват24" (в меню "Сервисы", "Заказ наличных") или по контактному номеру 3700.

Лимит для снятия средств с карты другого банка составит 20 тыс. грн за одну транзакцию и сутки.

Ограничение на снятие иностранной валюты со счета будет равно 100 тыс. грн (в эквиваленте) в течение суток.

В банковских отделениях в районах, где есть угроза оккупации, выдавать валюту могут исключительно в рамках остатка на счете при наличии наличных средств в кассе.

Другие способы снятия денег

Также в марте будет допускаться возможность снятия денег на кассах торговых точек при оплате приобретенного товара до 6 тыс. грн (в NOVUS, ROSHEN (до 500 грн); в АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash! Сим23 (до 2 тыс. грн), на автозаправке WOG, OKKO, БРСМ-Нафта (до 500 грн), на АЗС "Укрнафта" (до 5 тыс.грн); в отдельных аптеках.

Выдача наличных за рубежом

За пределами страны в марте останется действие ограничений на снятие наличных денег на уровне в 12,5 тыс. грн в эквиваленте в течение недели.

Лимит для валютных карт (доллар/евро) — не более 100 тыс. грн в эквиваленте в течение суток.

За рубежом предусмотрена комиссия на снятие денег с карт ПриватБанка в размере 2%.

Что еще стоит знать о лимитах в ПриватБанке

Также в банке действует предохранитель на онлайн-расчеты, что позволит обезопасить деньги от несанкционированных списаний.

По правилам финучреждения, такое ограничение предусмотрено для всех карт по умолчанию в размере 2 000 грн в день. Эту сумму можно самостоятельно изменить в приложении "Приват24".

Для этого надо нажать на переключатель "Оплата в Интернете", который будет предусматривать только те расчеты, которые не потребуют подтверждения.

При неактивированной опции "Оплата в Интернете" онлайн-расчеты будут невозможны, кроме тех, которые потребуют подтверждения через SMS-сообщение или приложение".



Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили, почему иногда система дезинформирует об имеющихся суммах средств. Такую проблему заметили некоторые клиенты финучреждения.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность не переплачивать за переводы. По правилам банка, вдвое меньше можно будет платить до конца марта текущего года.